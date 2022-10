¡ASU! En ‘América Hoy’, Leslie Shaw reveló que varias de sus exparejas la bloquearon en redes sociales, como Instagram, y que ella misma lo comprobó porque revisa desde otras cuentas.

“Ellos me han bloqueado a mi (…) Yo me fijo, yo soy re chismosa, yo no lo sigo, pero me meto desde un Instagram falso”, expresó.

En ese momento, Leslie Shaw afirmó que ve fotos de sus ex’s y lanzó una tremenda indirecta. “Están feos, gordos (…) Ya quedándose calvos ”, expresó, causando la risa de los presentes. A pesar de no dar nombres, recientemente, la cantante ha estado en polémicas con Mario Hart, su expareja.

Leslie Shaw estuvo en América Hoy

Leslie Shaw y Mario Hart: ¿qué paso entre ellos?

Los últimos días, Leslie Shaw reveló que se arrepiente de haber estado con sus exparejas, entre ellos Mario Hart, eso provocó que el padre del piloto la llame “conchuda” y afirmó que el piloto fue el que impulsó la carrera de la cantante, ya que no era conocida.

La interprete de ‘Faldita’ calificó de “machista” el comentario de su exsuegro y remarcó que ella es conocida por su trabajo.

“Me parece un comentario muy machista de parte de ese señor, ¿qué yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? Me parece desubicado, machista y narcisista. Pero no me sorprende porque creo que la soberbia le gana a esa familia, necesitan un poco de ‘ubicaína’”, dijo.

