LO ATERRIZÓ. Leslie Shaw se pronunció contra Mario Hart y su padre luego que este arremetiera contra ella al decir que tiene que agradecerle a su hijo que su carrera musical fue creciendo. La cantante peruana tildó de “machista” al señor y minimizó el talento que tiene la actual pareja de Korina Rivadeneira.

“ Me parece un comentario machista, ¿yo por qué tengo que darle mérito a un hombre o a una expareja? Cuando soy una mujer que toda mi vida ha trabajado, que ha hecho teatro, que he hecho cine, desde mucho antes. Yo he estado en MTV cuando tenía 17 años”, inició diciendo a ‘América Espectáculos’.

En ese sentido, Leslie aseguró que a quien tiene que agradecer por sus colaboraciones son a famosos como Thalía, Mau y Ricky, Gente de Zona, entre otros, pero no a Mario Hart .

“Conchudo es hablar de algo que tú no tienes idea de lo que es la industria musical, entonces no eres nadie para venir a criticarme. Me da risa eso de los 4 gatos, ellos tienen más experiencia que yo en no tener público (...) Yo cuando voy a Cuba todo el mundo me conoce, entonces ¿Tener que agradecerle a un artista que no es nada? ¿Yo? No tiene sentido, me causa gracia, si tú me buscas, me encuentras ”, precisó.

¿QUÉ DIJO EL PAPÁ DE MARIO HART?

Mario Hart Potesta, padre de Mario Hart, se pronunció en Twitter y arremetió contra Leslie Shaw, esto luego que la cantante indicó que sus exparejas le hicieron perder el tiempo, pues no obtuvo nada de ellos.

“ Qué conchuda. Una vez nos invitó a su concierto de rock. Éramos nosotros 5 y 10 gatos. Nos dio pena . Le sugerimos hacer música urbana con Mario Hart e hicieron ‘Tal para cual’ y así empezó su despegue. Que canta, canta, pero que perdió el tiempo, ya pues”, escribió.