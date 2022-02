Lucho Cáceres rompió su silencio luego del escándalo que se desató cuando subió a un bus de transporte público en Miraflores para quejarse del servicio e insultar al conductor. A través de sus redes sociales, el actor recordó una película protagonizada por Ricardo Darín.

“‘Relatos Salvajes’. De las tres historias me quedo con la de BOMBITA, la sentí muy cercana. Me pregunto que habría hecho bombita si dos combis estando en verde no avanzaban e impedían el paso de una ambulancia. Grande Darín”, escribió a través de Facebook e Instagram.

Lucho Cáceres se defiende tras escándalo en combi

Además, en sus historias compartió una imagen de la película resaltando al personaje de ‘Bombita’. “La paciencia tiene un límite”, agregó.

Lucho Cáceres se defiende tras escándalo en combi

Rodrigo Sánchez Patiño reaccionó al post y le mostró su apoyo. “SIEMPRE SERÉ TU HINCHA..... haz hecho lo que muchos a veces no se atreven pero son los 1eros en juzgar”, acotó en uno de los comentarios de Instagram.

LUCHO CÁCERES EXPLOTA EN COMBI

Lucho Cáceres fue protagonista de un polémico video compartido en TikTok, en el que se le ve dentro de un bus de transporte público, enfrentándose al chofer por, aparentemente, haber ocasionado tráfico en una avenida principal en el distrito de Miraflores.

En las imágenes, el actor se muestra enfurecido y se dirige a los pasajeros indicándoles la falta que había cometido el chofer, a quien al final insulta con duros calificativos.

“Generando un tráfico y a partir de mañana serán embarrados con heces si suben a este medio de transporte del señor también. Gracias, pueden grabarme, colgarme y etiquetarme. Gracias animal de m...”, se le escucha decir a Cáceres lanzando este insulto al chofer del bus.

Según el autor del video, el actor se quejaba de que el chofer del bus se quedaba estacionado en el cruce de la avenida Larco con Benavides, esperando a tener una cantidad suficiente de pasajes para poder partir.

Este hecho ocasionaba tráfico en la zona, lo que habría generado el malestar de Lucho Cáceres que decidió subirse al bus y dar un fuerte mensaje, sin importar que lo pudieran grabar.

En TikTok, el video ha dividido opiniones. Mientras algunos usuarios apoyan al actor por su accionar, otros indican que no debió actuar así por ser una figura pública.

Lucho Cáceres sube a bus y explota con chofer por generar tráfico: “Gracias animal de m...”

ESCÁNDALOS EN LA CARRERA DE LUCHO CÁCERES

Pero este no es el único escándalo en la carrera de Lucho Cáceres. Hace unos años fue intervenido por la policía, acusado de intentar subir a un vehículo, que no era suyo en estado de ebriedad. Las imágenes del actor en la comisaría fueron emitidas por Magaly TV.

También fue sindicado de agredir a un reportero de la Revista Magaly TV y provocar que su cámara fotográfica termine destruida. Al respecto, Cáceres negó las acusaciones y descartó haber agredido al reportero.

Entre los escándalos protagonizados por Lucho Cáceres también se encuentran acusaciones de faltas de respeto por parte de otros artistas. La actriz Karina Calmet acusó a Cáceres de faltarle el respeto a ‘todo el mundo’. “Conmigo lo hizo muchas veces”, escribió en su cuenta de Twitter.

En tanto, la modelo Claudia Abusada afirmó que Lucho Cáceres le dijo ‘que se siga tomando fotitos, que es lo único que sabe hacer’. Además también fue protagonista de otra polémica, esta vez con Gisela Valcárcel por que se negó a bailar en su programa con la actriz Tefi Valenzuela.

TE PUEDE INTERESAR

Paolo Guerrero echó a perder San Valentín de Thaísa Leal y su novio [FOTOS]

Giselo es sorprendido EN VIVO por su pareja con flores azules: “Bebé hermoso, le pusiste luz a mi vida”

Esposa de Sergio Peña envíó este mensaje por San Valentín en Instagram [FOTOS]