El cantante Lucho Cuéllar se pronunció sobre la realización de la miniserie de Brunella Torpoco y considera que la salsera no ha hecho nada transcendental en el ambiente musical como para llevar su historia a la pantalla chica.

“ No es que desprestigie su talento de ella como cantante, pero eso (realización de su serie) es un poquito arrancado de los pelos . Lo veo fuera de foco, sobre todo, a tan corto tiempo (de iniciar su trayectoria), sin embargo, le deseo lo mejor. No lo digo en mala onda, es mi punto de vista, no me parece, pero tampoco me molesta”, expresó Cuéllar.

Tus comentarios sobre la realización de la miniserie de Brunella van a dar que hablar...

Nunca me he colgado de nadie, no lo necesito porque tengo temas que son y han sido un éxito. Es mi opinión, cada uno puede hacer lo que quiera con su trabajo y con su talento. Si le suma (hacer una miniserie), en buena hora. Éxitos para Brunella.

¿Consideras que Brunella ha hecho algo transcendental en la vida para realizar su miniserie?

No. Recién ha empezado (a crecer artísticamente), le falta bastante, pero si tiene oportunidad de hacerlo, que lo haga, porque también es parte de su marketing.

¿Verías su miniserie?

No he visto ni siquiera el documental del ‘Melo, mañuco, mishaja’ y qué voy a ver otra cosa. (Risas) Es bromita, respeto mucho lo que hacen mis compañeros musicales, porque la música es compartir y no competir. Si le va bien o no, eso lo definirá el público. Vamos a ver qué de importante puede ser su serie para que la vean, esperemos que tenga audiencia. Yo no soy mucho de ver televisión, trato de aprovechar mi tiempo libre para estar más con mi familia

¿Te interesaría que hagan una serie sobre tu vida?

No. Jamás permitiría que hagan una serie sobre mi vida, porque a nadie le interesa lo que he hecho con mi vida antes, hoy o lo que pienso hacer mañana. Lo que podrían vender de mí son toda la vida de escándalos que viví en el pasado, ya estoy viejo para eso, mis hijos están grandes, no están para que vean ese tipo de cosas. Ya estoy en otro momento de mi vida, pienso más como padre responsable y en los actos que hago para que mi familia se sienta orgullosos de mí. No tengo ningún mérito para que me hagan una serie, no soy un mártir ni un héroe para sentirme orgulloso de algo.

¿Qué novedades en el aspecto musical?

Estoy en una gira de medios y promocionando mi nuevo tema ‘Soy rebelde’, que está sonando en las principales radios del país y dentro de poco se viene otra canción más, así que estoy feliz a nivel personal y laboral. Estoy tratando de revivir temas del antaño y que son inmortales.

