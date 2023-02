Luis Guillermo Camacho, gerente de contenidos y programación de Latina, afirmó que es un canal con valores y no hacen chismes ni destruyen familias. Además, este año estrenará nuevos programas como un espacio de humor con los cómicos ambulantes.

“El canal tiene una nueva parrilla que se va haciendo más sólida porque se viene un nuevo programa de talento que ya lo vamos a anunciar este fin de semana y se llama ‘Duelo de campeones’. También se viene un talk show, un reality de cocina que no es una propuesta diferente, muy divertida y regresa el humor a Latina los sábados con una propuesta de cómicos ambulantes. También se viene el regreso a la producción nacional de novelas”, afirmó.

Ya tiene a los conductores del talk show...

No, tenemos que definirlo entre esta y la próxima semana. Es una propuesta de los mismo creadores de ‘caso cerrado’. Ellos están viniendo a Perú la próxima semana, está hecha toda la evaluación del proyecto, están trabajando las escenografías, solo falta definir los conductores.

Comentó que en la televisión hay que innovar, ser creativos....

Yo siento que sí. Es como le decía a alguien hace poco, la audiencia no le acepta a Latina repeticiones, tiene la sensación de que Latina es un canal progresista. Cuando nosotros ponemos repeticiones no funciona, en otros canales sí. Lo que sí sabemos es que cuando ponemos cosas originales la gente las ve, algunas la ven mucho, otras la ven poco, pero las ven. Entonces, dicen que Latina es un canal que trae propuestas y esas propuestas no se repiten eternamente, de hecho, muchos de los talentos que están en otros canales nacieron acá porque este es el canal que propone.

En qué no van a caer...

En nunca perder sus valores, este es un canal limpio, no quiere hacerle daño a nadie. Es un canal que no quiere destruir familias, donde no se critica si tienes mayor o menor peso, si te pusiste algo más en el cachete eso no. Acá tenemos televisión limpia, sana, hacemos entretenimiento positivo.

Ustedes tienen varios programas en que se toca temas de espectáculos.

El programa de espectáculo puede existir, pero depende de cómo lo enfoques. Nosotros le damos un enfoque informativo como lo hacen otros países. Acá por alguna razón les gusta más el morbo que la información y nosotros no vamos a hacer morbo.

No van a tocar los temas como lo hace Magaly.

Yo no estoy hablando de Magaly, estoy hablando de que en este canal no se hace eso.

Magaly criticó a Latina porque no transmitieron todos los programas del mundial.

A mí me tiene sin cuidado lo que diga la señora. Transmitimos un mundial y fue exitosísimo, tuvimos unos ratings impresionantes. Nosotros no nos movemos por lo que diga un conductor de la televisión, nosotros nos movemos con lo que pide la audiencia. Trabajamos en este canal por hacer una propuesta de valor, no por rating si fuera así tendríamos que apagar e irnos porque el rating a veces no nos acompaña.

El rating importa.

Nuestro negocio no es llenarnos de rating, sino en poder venderlo. Nuestros programas se venden porque son limpios, lo que hay es una lógica de hace muchos años de que si no tiene rating es un programa malo, ¿quién ha dicho eso?

Pero la televisión es un negocio....

Hay productores que sólo piensan en eso (rating)... nosotros trabajamos sin esa presión por el rating, en este canal nadie se preocupa por el rating.

Están festejando los 40 años de Latina con unos especiales...

Sí, son 8 documentales. Ya estrenamos 4 episodios y nos ha ido muy bien en sintonía, salimos todos los domingos a las 2 de la tarde.

