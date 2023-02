‘El chamaco’ Luisito Caycho regresó a Perú, después de cinco años, se reencontró con Lucía de la Cruz y no descartó volver a conquistar el corazón de la criolla ya que dijo que ella siempre será su cuculí.

“ Lucía siempre será mi cuculí, siempre será una persona muy importante en mi vida porque fue la mujer que me ayudó mucho a poder sobresalir en esta selva de cemento, que es la farándula. Uno tiene que ser agradecido toda la vida y lo más importante es que las cosas no te pueden cambiar. Tienes que seguir siendo la misma persona humilde y sencilla”, afirmó.

No has perdido tu esencia...

Eso jamás.

Y este encuentro con Lucía podría revivir algunos sentimientos...

Los sentimientos quedan, siempre van a estar ahí. Claro que los dos tenemos caminos diferentes porque ella vive en Perú y yo radico en Europa, pero cada vez que nos vemos siempre tratamos de recordar viejos tiempos.

Eso de recordar ‘viejos tiempos’, podría ser un ‘remember’.

No ha pasado, pero si pasa, por mí normal.

Vas a reconquistar a tu cuculí.

Mi corazón está feliz, como se dice soltero. El tiempo lo dirá (si regresa con Lucía), yo todavía tengo para rato acá y vamos a ver qué es lo que pasa.

¿A qué te dedicas en España?

Allá soy empresario, me dedico a los negocios, pero empecé haciendo de todo. He hecho trabajo en la construcción, he sido camarero, barbero, he cantado, he hecho de todo un poco. Gracias a Dios, como buen peruano emprendedor, hoy en día, puedo decir que me siento satisfecho de todas las cosas que he hecho Europa.

PODRÍA HABER UNA RESBALADITA

Por su parte, Lucía de la Cruz contó que, por el momento, la única relación que le une a Luisito Caycho es laboral porque será el animador de sus eventos, pero podría tener ‘una resbaladita’.

“Desde que Luisito llegó hemos estado juntos, tomamos desayuno en su casa y conversamos de las cosas. Empezamos el sábado a trabajar, él va a ser animador de mis shows con la negra Petróleo y vamos a imponer algunas cosas nuevas”, contó la criolla.

Y qué pasó con la proposición de amor que te hizo Luisito.

Todavía no hemos conversado sobre ese tema, estamos hablando de cosas de trabajo. No estoy pensando en ello, en realidad, estamos en plan de trabajo ya vamos a tener un tiempito para conversar de lo otro. Él se va a quedar unos meses en Perú y luego se va a Barcelona, donde radica.

Bueno, tienen unos meses para revivir el amor o quedar como amigos.

Eso no lo puedo contestar, no sé qué pasará, pero tú sabes que en cualquier momento uno cae, tiene una resbalada.

TE PUEDE INTERESAR: