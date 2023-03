Del Barrio Producciones anunció que en abril se estrenará por la pantalla de América Televisión la tercera temporada de la exitosa novela “Luz de Luna”, protagonizada por André Silva, Vanessa Silva, Naima Luna y Nicolás Galindo.

En la promoción de la nueva entrega se puede apreciar un resumen de los momentos más impactantes de la primera y segunda temporada, tales como como la boda de Mabel y Eus, el ataque a León y la boda fallida de Alma y León.

"Luz de Luna 3" vuelve a las pantallas de América TV en abril

Y todo parece indicar, que en la tercera entrega, León se enterará que tiene un hijo fruto del romance que vivió con Alma . “¿Cuál será el final de tu telenovela favorita? ¡Sé parte de esta última aventura y sumérgete en un mar de emociones con Luz De Luna 3!” , se escucha en la promoción de la próxima temporada.

Como era de esperarse, los fanáticos no han tardado en reaccionar y piden que León y Alma tengan la oportunidad de vivir su romance. “Ah muero de emoción, necesito que abril llegue rápido. Solo espero y mantengo mis esperanzas que en esta temporada León y Alma quedes juntos”, “Por favor, que se quedé con Almita, ya no me hagan sufrir”, “Me muero, los espero con ansias”, “Que emoción no me perderé ningún capítulo”, son algunas mensajes que dejaron los fans en el video difundido en las redes sociales de Del Barrio Producciones.