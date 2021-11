Magaly confiesa que novio de Sheyla no es agricultor y tiene negocios en Perú

En el último bloque de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina dio detalles del encuentro que tuvo con Sheyla Rojas, Antonio Pavón y Luis Miguel Galarza Muro, mejor conocido como ‘Sir Winston’.

Y es que, la periodista reveló que su esposo, el notario, Alfredo Zambrano tiene una buena relación con el español Antonio Pavón y Luis Miguel Galarza Muro, mejor conocido como ‘Sir Winston’. por ello compartieron el mismo grupo en la plaza de toros de La Esperanza en Pachacamac.

“Lo que él me contó es que no quiere aparecer en fotos y videos porque a él le gusta ser un fantasma por la naturaleza de sus negocios y que acá desconocemos. Lo que pude investigar es que no es agricultor, pero tampoco estoy autorizada para contar la naturaleza de sus negocios aquí en Perú”, reveló.

“Me parece un señor educado y de modales muy finos. De una conversación agradable y sencilla”, sentenció la conductora de Magaly TV La Firme.

