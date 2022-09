Estrella Torres fue la invitada al set de Magaly Medina este viernes 23 de setiembre, junto a su novio, Kevin Salas. Sin embargo, no esperó que la periodista de espectáculos barriera el suelo con su pareja.

Los novios se mostraron contentos, pero les cambiaron las caras cuando la urraca criticó a Salas, por no tener ingresos mensuales y vivir del dinero de Estrella: “La cuestión única es que tú sigues viviendo de ella y este es un país muy machista” , expresó la conductora.

“Creo que tenemos que cambiar ese chip para que ya no sea machista”, respondió Salas, a lo que Medina refutó: “Yo no le daría un sueldo a mi marido, estás loco. Este es mi chamba, este es mi talento, yo no estoy para pagar un sueldo a mi marido. Si me ayuda como mánager y me cuida como cualquier marido, yo no le voy no pagar un porcentaje por eso”.

Además, aconsejó a Estrella Torres y le dijo que no se da cuenta de la realidad por su falta de experiencia: “ Tú eres muy jovencita, pero hay que aprender que la base del amor durante toda la vida es la admiración” , indicó Medina.

Magaly Medina le dio con palo a Kevin Salas. VIDEO: Magaly TV, la firme

