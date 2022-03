Jorge Pozo, el padre de Ethel Pozo, se pintó de cuerpo entero al insultar a Magaly Medina y a su equipo de producción por no haberle aceptado una entrevista para hablar de Gisela Valcárcel. La pelirroja conductora mostró unos audios donde el señor pierde la paciencia y lanza improperios al no tener respuesta.

Magaly Medina mostró unos audios llenos de rencor e insultos en los que Jorge Pozo desata su furia. La conductora dijo que, a estas alturas de su carrera, se puede tomar una licencia sobre los personajes que ella desea entrevistar y el padre de Ethel no estaba en su lista.

La Urraca indicó que el 13 de febrero, Jorge Pozo se comunicó con un miembro de su producción, sin embargo, ella decidió no tomarle importante y simplemente no le respondió.

Papá de Ethel Pozo se pinta de cuerpo entero e insulta a Magaly Medina

AUDIOS DEL HORROR

En los audios, Jorge Pozo pedía conversar con Magaly Medina, sin embargo, al no encontrar respuesta de los miembros de su producción, apeló a lanzar insultos y expresiones deplorables.

“Yo solo quiero conversar con Magaly, soy el papá de Ethel, ¿Qué quieres que te muestre mi numero de cédula? No quiero hablar con nadie más. Buenas noches, yo ya me despide de acá de Perú, yo ya me despido para irme a un sitio mejor. Solamente les puedo decir que no he mendigado. Todos los días los voy a jod..., hasta en el Ecuador los voy a jod... por ser tan maric...”, se le escucha decir al sujeto, muy iracundo.

