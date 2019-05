Magaly Medina contraataca contra Yeni Vilcatoma: "Lo que queremos es verte fuera del Congreso" 

Al ataque. Magaly Medina respondió a Yeni Vilcatoma, quien le dijo que "tu ignorancia sobre el tema, te lleva a elucubrar cualquier cosa", después que la congresista indicara en una entrevista que si quería hundir al presidente Martín Vizcarra podía hablar sobre el 'Caso Yahaira', que fue relacionado con Yahaira Plasencia, aunque la cantante ya rechazó las acusaciones.

"Si no tiene pruebas, debería quedarse callada porque cuando no hay pruebas no se echa a correr rumores, eso hay que dejarlo para los ignorantes", indicó Magaly Medina en su programa.

Magaly Medina sostuvo que lo que busca Yeni Vilcatoma es que vieran su programa del Congreso de la República: "Realmente lo que todos queremos es verla fuera del Congreso".

Magaly Medina también respondió el 'tuit' que le dedicó Yeni Vilcatoma: "La que elucubró cualquier pachotada fuiste tú, yo me burlé de su ignorancia. Cuando hable de tema de espectáculos, llámeme, yo le presto unos 'chacales' por unos días", indicó la 'Urraca' en su programa.

Por su parte, a través de un comunicado de prensa, Yahaira Plasencia negó categóricamente algún vínculo que pueda relacionarla con Martín Vizcarra. La cantante lamentó la situación en la que está envuelta.



"Tras una serie de especulaciones que manchan mi honor y reputación, rechazo categóricamente cualquier vínculo de ninguna índole con el presidente de la República, Martín Vizcarra, a quien respeto como máxima autoridad de nuestro país, tal y como se ha venido insinuando de manera tendenciosa", se lee en el comunicado de prensa de Yahaira Plasencia.

Magaly Medina respondió a Yeni Vilcatoma. (Video: Magaly Tv. La firme)

Magaly Medina respondió a Yeni Vilcatoma. (Video: Magaly Tv. La firme)