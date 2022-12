¡UYYY! Magaly Medina no dudó en criticar el look de Yahaira Plasencia en ‘El Salsatón’, que es el evento por Año Nuevo que transmitirá ATV.

La cantante se lució con lentes de sol y un vestido amarillo, la ‘urraca’ incluso la comparó con Deyvis Orosco, quien se luce con lentes en todo momento sin importar la hora.

“¿La otra que también usa lentes ahora? ahora también es imitadora o amiga de Deyvis Orosco... También ella usa lentes dentro de los escenarios, alguien le dijo que se le veía bonito, seguro” , dijo Magaly.

¿Qué dijo Magaly sobre Deyvis Orosco y su look con lentes de sol?

Hace unos meses, Magaly Medina arremetió contra Deyvis Orosco por usar lentes de sol en todo momento. “Yo no sé por qué sigue insistiendo en ponerse lentes. No es Maluma, no es J Balvin, es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos”, dijo.

“Cuando fue al baby shower y se puso lentes... ¡Con lentes a las 8 de la noche! ¡Dios mío! Tú te vas desligando del personaje y no te vas a aparecer con unos lentes quitándole el protagonismo a la madre embarazada”, cuestionó.

TE PUEDE INTERESAR

Susy Díaz descarta pretendientes y la pone clara: “No hay tiempo para el chuculún” | VIDEO

¡No lo quiere más! ‘Charito’ decide divorciarse de ‘Koky’ ante tantas mentiras | VIDEO

DENIS PRINCE

08:15 - Miércoles 21.12.2022