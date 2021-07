Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionar a Yahaira Plasencia por su visible celulitis. La cantante se presentó en el programa de Jorge Benavides para promocionar su última canción con un ajustado short jean y un pequeño top blanco.

“Está con el shawarma otra vez ah. Eso de que hace ejercicio es pura finta, eso es producto de no ejercicio, no vida saludable, no buena alimentación, otra vez ha vuelto con sus problemas y ella que es tan joven lo sabe”, sentenció.

La ‘urraca’ cuestionó a los jóvenes que no cuidan su alimentación pues creen “tener la garantía de no engordar” en referencia a la salsera. Agregó que la disciplina es constancia sobre todo para un deportista o una cantante.

Magaly se burla de Yahaira por su celulitis: “Ven para acá y nos comparamos las piernas”

“Sergio George le ha dicho que deje de comer papas fritas y toda clase de comida chatarra porque principalmente esa es una grasa muy mala, tiene 27 años, no tiene 55 ni 60, ven para acá y nos comparamos las piernas si quieres”, dijo.

Además, la conductora de Magaly TV La Firme insistió que si Yahaira quiere seguir usando esos apretados y cortitos shorts debe cuidar más su anatomía.

“De eso vive, además si ella vive bailando y mostrando el totó pues tiene que cuidarse”, sostuvo.