Magaly Medina volvió a referirse al caso de Sheyla Rojas y el estado de sus labios luego de que quedaran inflamados tras someterse a una cirugía estética. La ‘Urraca’ mostró imágenes en primer plano del rostro de Shey Shey.

La exconductora fue captada por los ‘urracos’ mientras grabó un contenido para el espacio humorístico de JB. Actualmente, Sheyla Rojas se encuentra en Perú y se ha presentado en algunos programas.

La ‘Urraca’ evidenció que los labios de Shey Shey no muestran mejoría, pese a que la operación a la que se sometió -según declaraciones de la modelo- fue en noviembre.

“Hoy vino al canal a grabar con Jorge Benavides y pudimos ver que quién le ha hecho eso la ha dejado deformada. Por más que ya ha ido con otros doctores para que le bajen el nivel (…) Miren en estas tomas de mi camarógrafo de hoy que la pudimos apreciar, se nota que ella tiene el labio chueco, le ha deformado esa parálisis ” , indicó.

Mientras veía las imágenes, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ recalcó que a pesar que intenta hacer expresiones y cubrirse la boca cuando ríe, Sheyla no puede esconder el estado de sus labios.

“Hay una deformidad ahí (…) Ella tal vez, en su búsqueda de la perfección, se hizo una intervención y algo pasó. Incluso aquí (debajo el pómulo) se le pronuncia cuando se ríe y ella es una mujer joven que tiene 32 años y no tendría que tener esa cara”, enfatizó.

Magaly pone en evidencia el estado real de los labios de Sheyla Rojas (VIDEO: ATV)

Sheyla Rojas jura que nunca más se operará tras inflamación de sus labios

Durante una entrevista en ‘América Hoy’, Sheyla Rojas afirmó que nunca más se operará más tras sufrir un proceso de inflamación en sus labios por una operación en la papada-

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo, al principio ni siquiera podía comer... Estaba muy inflamada, de hecho, dije nunca más me hago, no quiero saber nada. Curada, no quiero saber nada, sí me inflamé mucho los pies, las piernas, los brazos, la cara...”, argumentó.

TE PUEDE INTERESAR

Gisela Valcárcel le ‘pone un alto’ a padre de Ethel Pozo tras pedirle dinero: ¡No le dará ni un sol!

¿Quién es Jorge Pozo, padre de Ethel, que reapareció para pedir ayuda a su hija y a Gisela Valcárcel?

Kyara Villanella, hija de Keiko, modeló en TV y competirá por el Top 20 del ‘Miss Perú La Pre’