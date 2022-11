Maritere Braschi contó que ha cumplido 35 años en televisión, al igual que Gisela Valcárcel, y asegura que a ella no le gustan los chibolos ya que su pareja tiene su misma edad.

“Ya tengo 35 años en televisión. Yo aparecí, un poquito antes, por decir un par de años antes, después salió ‘Aló Gisela’. Así que sí técnicamente somos generacionalmente iguales”, afirmó la periodista.

Y el canal no te he hecho un homenaje.

La verdad es que yo nunca cuento mis años porque no soy de celebrarlos. Todo es tan cambiante porque he estado en diferentes programas, también he estado afuera (extranjero), entonces es un poco difícil. Yo simplemente sigo festejando la vida, trabajando y agradecida.

Pero Gisela lo celebró y Magaly también.

Sí, les mando un abrazo a las dos.

Las tres se mantienen regias. ¿Cuál es el secreto?

No sé cuál será el secreto de cada una de ellas, pero si algo podemos tener en común es que seguimos haciendo cosas, trabajando, creando.

Algunas personas que son mayores tienen su ‘colágeno’, su chibolo.

No, en mi caso mi pareja es exactamente de mí misma edad. Bueno, es un poco mayor por meses, pero la verdad es que no va muy bien.

Han pensado en dar el siguiente paso hacia el matrimonio.

Sí, en cualquier momento viene la sorpresa. Así que apenas sea una realidad, se los iré comunicando.

¿Cómo cierras tu año?

Con muchas actividades, ha sido un año bueno. Además yo creo que, mucha gente pensará lo mismo, después de todo lo que hemos vivido por la pandemia cada cosa que nos pasa la agradecemos de corazón. Yo estoy agradecida, primero por estar aquí porque mucha gente se ha ido. Ese es siempre mi mensaje ser agradecidos y trabajar en lo que nos gusta.

¿Te quedas de largo en Latina?

Esperemos que así sea. También estoy con el tema en mis redes, dándole un poco de fuerza. Tengo siempre mis eventos, trabajos corporativos que siempre cuentan conmigo y yo estoy muy agradecida por eso. Entonces, el trabajo se me hace simpático.

De otro lado, Maritere se unió a la campaña ‘#QuitémonosLaVenda’ contra el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, de Unicef.

“Las cifras lo dicen, hay que conversar con nuestros hijos para que estén conscientes, atentos. Esperemos que todos se sumen a esta campaña de quitarnos la venda porque, a veces, no nos imaginamos que el agresor es alguien que tenemos muy cerca. Y muchas veces los niños confían en esa persona”, finalizó.