CONTUNDENTE. Melissa Paredes decidió responder a la supuesta burla que tuvo Janet Barboza cuando apareció como conductora en el programa ‘Préndete’ de Panamericana Televisión. La modelo hizo oídos sordos a las críticas de la popular ‘rulitos’ y se atrevió a darle un consejo durante una entrevista ofrecida a Trome.

“ Creo que no es bueno burlarse de nadie porque un día estás arriba y otro día caes . La vida es así. No siempre vas a estar en el mismo lugar y no siempre vas a estar abajo tampoco”, dijo.

En esa línea, la pareja del bailarín Anthony Aranda ironizó por el bajo rating que tiene ‘América Hoy’, pese a que recién se ha estrenado tras unas largas vacaciones. Precisó que Rebeca Escribens les deja un colchón de 8 puntos

“ Lo importante es mantener la humildad y seguir trabajando por un propósito , pero sin mirar al lado porque eso no trae nada bueno... Uy… De verdad, de eso (cifras) no sé mucho, pero ¡qué pena!”, acotó.

MELISSA PAREDES NO QUIERE EMBARAZO

Luego que Rodrigo Cuba se volviera a convertir en padre junto a Ale Venturo, Melissa Paredes descartó completamente que le siga los pasos con el ‘Activador’. Aseguró que tiene proyectos.

“ Ay, no. De ninguna manera, eso (quedar embarazada) está descartado hasta que tenga 35 o 36 años . Lo veo bien difícil, hay miles de métodos anticonceptivos. Nosotros estamos bien, felices y cada uno abocado a sus proyectos. Todavía no tenemos planes de tener un bebé, es algo que lo veo muy lejano”, opinó.