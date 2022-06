FUEGOOO. Un tenso momento se vivió la tarde de este jueves en Amor y Fuego, cuando Melissa Paredes visitó el set de Rodrigo González y Gigi Mitre. En medio de la polémica entrevista, la conductora de Willax le hizo una fuerte pregunta a la actriz.

“¿El Gato sabía que mientras dormía contigo, tú estabas pachamanqueándote con el Gato Activador? ¿A él le daba igual”, dijo Gigi generando la indignación de la exconductora de América Hoy. “¿Perdón? Acá nadie se estaba pachamanqueando, lo que tú viste en el ampay fue el primer beso que nos habíamos dado”, se defendió Meli.

Asimismo cuestionó que los conductores de Amor y Fuego supieran la fecha exacta del inicio de su relación con Anthony Aranda. “¿Me vas a decir que esa fue la primera vez que se besaron?”, le oreguntó Gigi mientras la actriz se reafirmaba en sus declaraciones.

“Ay Melissa, qué farsante eres”, le contestó la conductora de Willax indignada. “O sea, justo Magaly tuvo la suerte de que justo te capó en ese momento”, agregó.

En ese momento, la actriz reveló que la producción de América Hoy le advirtió que los urracos de Magaly la estaba siguiendo, aproximadamente dos semanas antes de su ampay con el Activador. “No me vas a decir que justo Magaly te agarró en el primer beso, eso no te lo va creer nadie”, dijo Gigi Mitre.

“Si no me crees es tu problema , es más, después de eso con Anthony no nos vimos hasta noviembre”; arremetió Melissa.

Gigi Mitre no toleró la negación en la que entró Melissa Paredes al hablar de su ampay con el Activador y explotó con todo.

