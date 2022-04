Melissa Paredes no se guardó nada y encaró en vivo al doctor Tomás Ángulo por haberla llamado ‘bandida’ tras su ampay con el bailarín que desencadenó en el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba. Tras esto, el especialista le pidió disculpas por sus calificativos.

En la última edición de ‘En boca de todos ’, Melissa Paredes ‘cuadró' en vivo a Tomás Ángulo por haberla llamado bandida tras su ampay con el bailarín. Además acusó al especialista de haber sugerido que le quiten a su hija.

“Hoy lo veo aquí a usted hablando de errores y todo, me parece muy bien, pero en su momento usted me señaló de una manera tan fea de decir de bandida para abajo y de decirme que me deberían quitar a mi hija”, dijo Melissa Paredes.

Tomás Angulo le pide disculpas a Melissa Paredes https://www.americatv.com.pe/

LE PIDIÓ DISCULPAS A MELISSA

Tras escuchar la incomodidad de Melissa Paredes, Tomás Angulo le pidió disculpas por el mal rato que le hizo pasar con sus adjetivos.

“De corazón a corazón. La palabra bandida tienen muchas acepciones si esta palabra te molestó, te pido disculpas públicamente. Somos personas públicas y cada programa tiene diferentes formatos. Te pido disculpas nuevamente y no quiero que te vayas con la idea de que Tomás Angulo es mala leche o que te calificó mal ”, comentó Tomás Angulo.

Melissa Paredes puso punto a final a su enfrentamiento con Tomás Angulo y aceptó sus disculpas . “Estamos expuestos a esto y yo siempre sigo, estoy adelante. Por supuesto que sí (acepto las disculpas)”, finalizó.