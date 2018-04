Adriana Quevedo reveló que sufrió acoso al igual que Melissa Peschiera [FOTOS]

Al igual que Melissa Peschiera, la conductora Adriana Quevedo aseguró que también sufrió de acoso.

“Fue hace muchos años. El tema de las redes sociales no estaban tan fuertes como ahora. Era un tipo que venía al canal, preguntaba por mí, decía que estábamos casados, me mandaba cartas. Di la orden de que no lo dejaran entrar al canal y luego desapareció, felizmente”, expresó Adriana Quevedo.

Además, Adriana Quevedo pidió mano dura a las autoridades. “Falta mucha mano dura, sanciones, leyes, para cuidar al ciudadano. Por eso se ve tanta delincuencia”, agregó la conductora de 'Combinado'.



Melissa Peschiera habló sobre su acosador.

Asimismo, Aldo Miyashiro calificó como ‘terrorífica’ la situación que vive la conductora de América.



“Es una situación terrorífica y peligrosa. Ella es la víctima y cualquier día ese tipo puede aparecer con un arma amenazándola y la ataca. ¿Quién va a ser el responsable?”, dijo.



Por otro lado, Natalie Vértiz se solidarizó con Melissa Peschiera.



“Me solidarizo con Melissa, es muy duro todo lo que está viviendo, nadie tiene derecho a quitarte la libertad. Es un tema delicado y sus hijos son los afectados”, contó.

