Gracias a su participación en “La Voz Perú”, el cantante y compositor colombiano Mike Bahía se ha ganado un lugar en el corazón de los televidentes. Su especial manera de dirigirse a los participantes, darles consejos y también identificar sus errores, le ha permitido que sea uno de los entrenadores más populares del reality. El artista cuenta a Trome que en su país participó del popular programa y que esa experiencia lo marcó.

“Me presenté buscando el sueño de ser cantante, era mi primera vez ante los medios como Mike Bahía y salí eliminado en las batallas. Ocho años después estoy sentado en una silla que significa una responsabilidad gigantesca, Agradezco al Perú que no solamente me abrió sus puertas desde mi primer sencillo, sino también me permite ser participante y jurado de un formato tan exitoso”, nos dice el artista.

“Yo salí muy pronto de pantalla, yo no gané y hoy tengo una carrera musical. Siempre yo le he dicho a los participantes: ‘todos necesitamos un no en nuestras carreras’. Eso de sentir que ya no te queda nada, te motiva para que salgas a hacer tu propia música, a buscar tu norte. El gusto es subjetivo, hay gente que dice que soy el mejor cantante y habrán otros que dicen que no canto nada. En gustos y colores”.

El cantante, con gran experiencia en los escenarios considera que está devolviendo todo lo que la vida le regaló. “Creo que es la oportunidad que le pedí al de arriba para ayudar a los que sueñan con una carrera en el canto. Les diré que no tienes que ser el más bonito, el mejor cantante, el de más contactos, o el de familia con dinero. Buscaré que ellos entiendan que una cosa es tener exposición, pero si no están listos para lo que vayan a vender, sus canciones, su estilo, toda esa exposición se va a quedar en el olvido”.

SUS ÉXITOS

Mike Bahía, con éxitos como “Buscándote”, “Detente” y “Cuenta Conmigo”, se ha consolidado como uno de los artistas más destacados a nivel internacional y continúa revolucionando la industria musical, esta vez con su más reciente lanzamiento “La Rutina”. Con tan solo cuatro semanas de su lanzamiento supera los 10 millones de vistas en YouTube y se posiciona en los primeros puestos de las listas más destacadas de plataformas digitales. Bahía ganador del Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista en el 2020, ha recibido Disco de Oro por su sencillo “Cuenta Conmigo” y Disco de Platino por “Detente”.

