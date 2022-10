Milena Zárate rompió su silencio después de ser denunciada ante el Ministerio Público de pertenecer a una banda criminal. Durante un informe emitido por ‘Amor y fuego’, la cantante colombiana aseguró que no ha cometido delito alguno.

En los últimos días, Zárate es acusada por Jesús Eduardo Núñez Prado de haber robado miles de soles. Según la versión de la colombiana, habría recibido el dinero en su cuenta bancaria para luego transferirle el efectivo a su expareja Augusto Barrera, quien es acusado como presunto cabecilla de una banda delincuencial.

La artista amenazó con realizar una demanda si Núñez Prado continúa con su denuncia: “Si este señor continúa con esto. Si este señor no se retracta y no me saca de esto, yo soy la persona que lo va a demandar por difamación” , expresó enojada.

Además, señaló que no está consternada con su exnovio por haber causado que la involucraran en un delito. “No me importa si ese señor es un ladrón, si ese señor lava su plata. A mí no me interesa.

“No me importa lo que tenga que hacer Augusto para que pague su plata, pero a mí me tiene que sacar de esto porque yo no tengo nada que ver ni con el uno ni con el otro” , indicó

Por último, Milena rompió en llanto al contar el problema que atraviesa. “No es justo que agarran a la más idiota porque soy conocida, porque soy una persona pública y me perjudique de esa manera porque otra persona no le quiere pagar”.

La colombiana aseguró que está dispuesta a entablar una denuncia por difamación si continúan vinculándola con algún delito. VIDEO: Willax

TE PUEDE INTERESAR: