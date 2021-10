Muriel Mongrut, la implacable y crítica juez del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, en estos días no presume de un nuevo plato en la carta de su restaurante, ella solo tiene ojos para “Mi primer libro de cocina” (Editorial Caja Negra), su cuento para niños con el que incursiona en la ficción y reafirma el concepto de que cocinar con amor es la fórmula perfecta para una receta con final feliz,

“Shocowuon, el protagonista del cuento lo tenía en mi cabeza desde hace tiempo, me inspiré en un exenamorado de mi época universitaria cuando estudiaba Derecho antes de ser chef. Él era algo gordito y le gustaba la comida, siempre me decía: ‘Oye Muriel te has equivocado de carrera porque cocinas como los dioses ¿Por qué no estudias también gastronomía?”, y yo la verdad en ese momento estaba muy enfocada en Derecho y entonces, dejar todo para comenzar algo que también me apasionaba como la cocina, todavía no era fuerte”, dice Mongrut.

La reconocida chef con su primera entrega en la narrativa, cuenta la historia de un niño que para poder sorprender a la niña que ama, debe en complicidad con su mamá, ofrecerle un plato cocinado con mucho amor. Mientras eso sucede, la autora también enseñará a los lectores a prepararlo con un lenguaje sencillo y novedoso.

“Shocowuon está también inspirado en esas personas que son felices con poco, lo que yo quiero que se transmita a todos los niños es que el solo hecho de cocinar algo sencillo, pero con mucho cariño va a salir buenazo, además también quiero resaltar el amor a la mamá, porque ellas siempre van a estar detrás de sus hijos ayudándoles para conseguir sus sueños”.

FELIZ CON PROGRAMA

Muriel afirma que su participación en “Mi mamá cocina mejor que la tuya” es una experiencia muy particular. “En realidad, me ha servido para darle miedo a mis alumnos, porque de verdad, no es que yo sea un personaje, pero cuando saco un pie del estudio ya soy feliz y nada me afecta, pero cuando entro al canal me pongo tensa viendo que todo esté bien. Una pone su mayor esfuerzo para que los participantes no la frieguen”, dice sonriente la chef.