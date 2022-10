Nancy Castelo, más conocida como la garotiña, defendió a su amiga Giuliana Rengifo de las burlas que ha sufrido últimamente por su peso y afirmó que ella es una mujer hermosa y talentosa.

“Me apena mucho lo que está pasando con Giuliana y en general el bullying es algo que ya no debería existir en estos tiempos. Mi Giulianita es una chica bellísima y talentosa en cualquier peso que se encuentre. Por lo que sé ella habrá subido por los corticoides que toma porque sufre de asma y alergias, más que gordura es hinchazón de esos medicamentos. Varios cantantes y amigos míos sufren con ese tema”, señaló.

Crees que su peso será una desventaja para ella, ahora que está en ‘El gran show’.

Giuliana es muy talentosa y estoy haciéndole barra para que llegue a la gran final de ‘El gran show’. Estoy segura que dará todo en la pista de baile y sorprenderá a todos.

Además, siempre cuando se quiere bajar la autoestima de una persona o atacarla se habla de su peso o de su físico.

Pero ella es fuerte. Estoy segura de que estos comentarios no le afectarán y pronto verá la manera de dejar esos medicamentos para su asma y volver a su verdadero peso.

Qué piensas de Leysi Suárez quien inició estos ataques hacia Giuliana, ¿tú la conoces?

A Leysi la conozco por el mundo de la cumbia, en los camerinos y eventos siempre nos hemos visto. Es una chica bellísima, talentosa y deduzco que sabe que en el Perú con este tipo de comentarios va a generar polémica y rebote en los medios. Pienso que más que hacerlo por maldad, lo hace por generar polémica y ganar portadas y menciones. Ella no necesita de eso porque también tiene trayectoria en la cumbia.

Este sábado habrá un versus de canto y baile entre Giuliana y Leysi, ¿quién crees que gane?

Le deseo éxitos y buenas vibras a las dos, pero estaré haciendo barra a mi amiga de tantos años, Giuliana, sé que ella ganará de todas maneras, pero sin desmerecer el trabajo de Leysi.

De otro lado, la garotiña contó que le está yendo muy bien en su carrera como solista y realizaría una nueva gira por Europa.

“No es fácil, pero gracias a Dios me está yendo bien como solista. Tengo muchos shows en Lima y provincias. Además nuevamente me han llamado para volver a Europa, este sería mi tercer viaje como solista, y alisto una gira a Bolivia y Colombia de donde también me están llamando para ir como cantante”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR: