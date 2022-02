A través de su cuenta de Instagram, Nicola Porcella negó que vaya a estar en la nueva edición de Esto es Guerra, por sus 10 años, que se estrenará pronto en América TV, en reemplazo de ‘Esto es Habacilar’.

El exguerrero histórico hizo maletas y reveló que viajará a México, aparentemente, para unirse a un nuevo programa de TV, dejando en claro que no se ha reunido con la producción de EEG

De esta forma, Nicola Porcella termina con los rumores y deseos de sus seguidores que esperaban verlo en la nueva edición de EEG, por su décimo aniversario, el mismo que contará con el regreso de los ‘históricos’.

“Chicos, tengo muchos mensajes así si es que no son casi todos. Yo no he hablado con nadie, estoy a horas de volver a México y si Dios quiere al programa que quiero. A EEG le deseo lo mejor por sus 10 años y espero que vuelvan a ser los de antes de todo corazón. Pero como les digo, hay 0000.1% de probabilidades de que vuelva a menos que pase algo extraordinario”, escribió.

Nicola Porcella se va México y niega estar en los 10 años de EEG