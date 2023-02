Nicola Porcella brindó una entrevista para el canal de YouTube ‘Com FM’, conducido por Mario Irivarren y Fabianne Hayashida. El ex chico reality habló acerca de la relación sentimental que tuvo con Angie Arizaga.

El Capitán Histórico también comentó que se arrepiente de haber renunciado al Esto es guerra antes de que la relación con Arizaga empeore y que la situación se haga pública,

“Si me hablas de ‘Esto es guerra’, me arrepiento de no haberme ido a otro canal cuando debí aprovechar esa oportunidad, creo que me iba a ayudar mucho más y me iba a hacer salir de ese círculo vicioso que yo tenía dentro del canal”.

Porcella reveló que debió terminar su romance de casi cinco años cuando las se percató de que la calma ya no podía mantenerse.

“Me arrepiento de no haber tenido los pies en la tierra en algún momento, en mi relación, me arrepiento de no haber cortado una relación en su momento porque creo que los dos forzamos algo que ya no iba más y creo que eso hacía que estemos así”.

Por último, dejó en claro que todas las experiencias que vivió lo ayudaron a crecer y que si nada de eso hubiera pasado no había avanzado en su carrera.

“Si no hubiera pasado todo esto que pasó cuando yo terminé y salí, yo creo que hubiera seguido en el mismo círculo vicioso (...) cuando yo discuto esa vez en la discoteca, fue el final, o sea, todo el mundo me pregunta, pero eso fue el corte final de todo lo que yo podía tener con ella, haya salido mal o bien, fue el final y ahí se acabó”.

