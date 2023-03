Patricia del Río Labarthe trabajó durante 15 años en Radio Programas del Perú, donde llegó a ser una de las entrevistadores principales de la Rotativa del Aire y Ampliación de Noticias, además de dirigir el programa Letras en el tiempo en la misma emisora. Pero el sábado 3 de julio la empresa anunció el finiquito de la relación laboral con la periodista.

Se sabe que la comunicadora estudió Literatura y Lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú y empezó su vida periodística en el año 1998. Llegó a ser directora en el diario La Industria de Trujillo, así como redactora en Correo.

Hace dos días anunció que ya no seguiría conduciendo el espacio de entrevistas y noticias ‘Las mañanas’ que conducía en Nativa TV. Ella misma reveló las razones tras los rumores de que había sido despedida. Llorando dijo que: “Yo me voy porque ya basta. No estoy llorando por mí, porque no soy una víctima de nada. Porque las personas que creemos que la verdad es importante no podemos seguir en manos de gente que está dispuesta a destruir tu vida, tu tranquilidad, tu honra”, expresó.

SOLDADOS AHOGADOS EN ILAVE

Es que luego de expresar su opinión sobre la muerte de seis soldados en el río Ilave y exigir que los conscriptos lleven cursos de natación para no ahogarse en caso de guerra, recibió una andanada de críticas, principalmente en redes sociales y de parte de algunos colegas de otros medios.

“Porque yo sí tengo un montón que perder. Yo (creo que) soy una persona que ha hecho una vida de la que me siento orgullosa”, afirmó señalando que su decisión fue para resguardar su integridad como periodista.

TIENE UN HIJO PEQUEÑO

Patricia, quien también estudió Comunicación Audiovisual en el Instituto Peruano de Publicidad , tiene un hijo pequeño. En el 2020 fue nombrada como delegada de la Comunidad de Ex Alumnos PUCP en Francia. En su perfil de Lnkedin afirma saber español, inglés y quechua.

En el 2016 anunció que había terminado su relación con el periodista y entonces congresista Guido Lombardi, de Peruanos por el Kambio PPK), pese a que meses antes reveló que estaba muy enamorada de él. El amor surgió cuando ambos conducían el programa ‘Las 5 de las 7′ por RPP.

“Me hubiera gustado que alguna relación durara para siempre, pero no solo depende de uno. yo me considero buena pareja. Soy muy competente, en lo profesional, y muy incompetente en lo emocional. Mantengo una buena relación con mis exparejas”, agregó.

DOCENTE

No solo ha trabajado en prensa, también como docente y lingüista y a sus 47 años nuevos proyectos se le presentan.

Fue diez años profesora de Lingüística en su alma mater, donde fue la primera asistente mujer de Luis Jaime Cisneros. Pero antes, a los 19 años, entró a trabajar en el diario Correo como revisora de sus ediciones regionales. Pasarían diez años antes de que vuelva a trabajar directamente en un medio periodístico.

Su hermana, María Luisa del Río, es también periodista. Escribía en la revista Somos. María Luisa tuvo que salir de viaje por un buen tiempo y necesitaba un reemplazo. Patricia entró a Somos, pero no a llenar el vacío que dejaba su hermana, sino a aprender a hacer periodismo y a escribir a su manera.

“Yo había dicho que no, que no sabía hacer esa chamba; pero ella me convenció. Venían las vacaciones de mitad de año y teníamos un mes libre. Entonces dije: bueno, si no tengo nada que hacer iré al periódico pues. Lo peor que puedo hacer es que escriba mal el artículo y que no lo publiquen”. Y parece que lo hizo bien porque se quedó cinco años en El Comercio. Es que una amiga la convenció de irse a dirigir el diario La Industria de Trujillo y enfiló hacia la capital liberteña. Era el 2004.

Tras dejar la Industria, la llamaron de la Dirección de Comunicación Institucional porque la Católica quería hacer un periódico. Se llamó Puntoedu . Paralelamente hacía entrevistas para la edición de fin de semana de El Comercio junto a Juan Zegarra.

También condujo con León Trahtemberg el espacio Mesa de diálogo. A las pocas semanas le pidieron empezar a las 8 de la mañana con Ampliación de Noticias.

VIDEO RECOMENDADO