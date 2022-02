Paula Manzanal reveló que fue atacada por la ex de su pareja con un metal: “Nunca me tocó una chica tan loca”

Paula Manzanal habló sobre el martirio que vive por el acoso de Khalida Meraví, ex de su actual pareja Chrisitan. En diálogo con Magaly TV: La Firme, la modelo peruana reveló que, inclusive, sufrió un ataque perpetuado por esta chica en una discota.

Manzanal conversaba con Magaly Medina cuando detalló que Khalida la ha acosado con el fin de que se separe de Christian. Sin embargo, la situació pasó a mayores luego de que fue víctima de una agresión con un metal en una discoteca.

“Hace dos semanas me encontró en una discotecta y me quemó con un metal. Nos amenaza de que va a quemar la casa. No sé qué mas hacer con esta chica. Un poco más y lo dejo a él porque nunca me ha tocado una chica tan loca en mi vida”, aseguró al respecto.

Tras ello, indicó que consideró hasta dejar a su actual pareja por el estrés que le ha generado el asedio de Khalida, de la cual indicó que busca pantalla y un lugar en algún reality y por eso está armando tanto escándalo.

“Es como un cuento, la chica esta no sé de donde ha salido. Lo único que quiero es que la chica nos deje en paz. Hemos puesto hasta una denuncia en la Policía para que haya una orden de restricción. No sé si quiere ser famosa o salir en todos lados, pero bueno lo está logrando”, sentenció.

