El presidente Peter Castle (Carlos Álvarez) conversó con Trome y hace un balance de su primer año de gestión. Asegura que todo lo que dice Pacheco es más falso que zapato de sirena y va a crear más ministerios porque tiene varios sobrinos que buscan chamba.

Presidente Castle, ¿pensó que llegaría a su primer año de gobierno?

Ha sido un milagro que llegue al año, pero los envidiosos ahora me han puesto Señor de los Milagros porque dicen que me sacan en octubre y a mis sobrinos les dicen Santa Rosa de Lima, porque están en todas las comisarías.

El premier anunció que habría algunas sorpresas en su mensaje a la Nación. ¿Nos daría un adelanto?

La sorpresa es que diré si el pollo estaba vivo o muerto, que yo sigo en el poder y que ‘Caníbal’ sigue de premier. Yo sé que hay pobreza, conocí la pobreza y ahora conmigo ustedes la conocerán también.

¿Qué cambios hará en sus ministerios?

Pienso crear más ministerios porque tengo unos sobrinos que quieren trabajar. Además, mis ministros tienen que defenderme, quien no me defiende vuela, sino miren a Marianito. Cómo se le ocurre formar un grupo de trabajo para atrapar a los prófugos. Hay que dejarlos prófugos, todos merecen ser libres, así como Frozen.

Hay mucho roche con tanto cambio de ministros...

Ustedes quieren logros, pues tenemos el récord mundial de cambio de ministros. Los ministros más se demoran en juramentar, que yo en cambiarlos.

¿Festejará Fiestas Patrias en Palacio o en Chota?

Si quiere saber que haré en Fiestas Patrias, le diré que estaré rezando para que no me saquen. Dicen que el Señor estaba en la cruz y se da cuenta de que los rateros no estaban a su lado, y pregunta por qué los rateros no están crucificados y alguien responde: ‘Es que Castillo los llamó para ser ministros’. Para ser ministro no se necesita currículum, sino prontuario.

Ahora que estamos en Fiestas Patrias, dicen que su gobierno es un circo...

Mi gobierno no es un chiste, el chiste soy yo. La educación está tan mal que en el aula la profesora dice: ‘Alumno, dígame que opina de Grau, Bolognesi y Alfonso Ugarte’. El alumno responde: ‘Grau, Bolognesi y Alfonso Ugarte... ah por ahí hay mucho tráfico, yo voy por la Vía Expresa’.

Peter Castle (Carlos Álvarez) jura que nadie lo saca de Palacio

Por último, debe de estar temblando porque su amigo Bruno Pacheco está ‘cantando’ todas sus movidas...

Yo no estoy asustado (se le quiebra la voz). Lo único que tengo que decir es que lo que diga Pacheco es más falso que zapato de sirena y, a pesar de lo que todo el mundo dice, voy a seguir en Palacio. Palabra de maestro.