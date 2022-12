La Señora Perú 2019 y conductora, Pierangeli Dodero, afirma que cierra el año con broche de oro y que espera continuar el 2023 con sus programas ‘Niños Extraordinarios’ y ‘Pierangeli en casa’. Cuenta que trabajar con niños es difícil, pero tomo clases de clown y fue asesorada por psicólogos para entender mejor a los pequeños.

Pierangeli cierras el 2022 conduciendo dos programas en Willax Televisión, “Niños Extraordinarios” y “Pierangeli en casa”, ¿Cómo compartes tus tiempos?

‘Cuando se quiere, se puede’, dice el dicho. Empezamos en marzo con ‘Niños Extraordinarios’ y terminamos esta primera etapa con más de 250 niños que participaron en la competencia de conocimientos y 42 alzaron la gran copa. Ha sido un enorme reto a nivel de producción y gracias a Dios estoy con un equipo que hizo bien su trabajo. Además, yo me divierto mucho.

¿Cómo logran esta apuesta dirigida a niños?

Al empezar el año el directorio de Willax aprobó ‘Niños Extraordinarios’ porque es un programa de contenido familiar que tiene como protagonistas a los niños, que es un público que en televisión se había abandonado hace años.

Sin embargo, no es fácil trabajar con niños...

Exacto. Antes de empezar la temporada tomé clases de clown y actuación para aprender a relacionarme y ser una niña más. Además, tuve asesoría con psicólogos para entender más a los niños, porque vienen a una competencia en la que unos ganan y otros pierden. A mí me gana la emoción y he sufrido como no tienen idea en cada final. A veces en la última pregunta, se quebraba mi voz porque veía sus caritas, sus ojos llorosos y sentía sus suspiros.

¿La conducción sigue siendo un reto para ti?

Sí, es distinto conducir ‘Pierangeli en casa’ que es un magazine para la familia y un público más adulto. Vamos por el tercer año y me siento como pez en el agua hablando de gastronomía, salud, son temas que me gustan. Siento que cada vez aprendo más en la televisión. Es una nueva pasión para mí.

¿Estar rodeada de tantos niños te animas a ser madre?

Sí, claro. Ser madre es un proyecto de vida, estoy felizmente casada y puede ser que el 2023 sea el año. Mi esposo Camilo y yo deseamos ser padres. Si Dios quiere así será.

¿Eres de las figuras televisivas que cuida mucho su imagen?

Siento que cada quien desde su espacio puede hacer y decidir muchas cosas. Cuando gané el ‘Señora Perú Universo 2019′, sabía que una cosa es la vida pública y otra la vida privada y familiar. Yo respeto mi espacio y respeto el espacio de los demás.

¿Hay planes para incursionar en la actuación?

Posiblemente. Hice casting para una película y si se presenta la oportunidad de actuar me encantaría.

¿Seguirás con los dos programas en el 2023?

Si Dios quiere volvemos después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Estamos conversando con el equipo y habrá algunos cambios. Ha sido gratificante este año y queremos hacer más.

¿Tienes otros proyectos para el próximo año?

Sí tenemos otros proyectos, otros formatos que queremos hacer en el Perú y en el extranjero. Estamos conversando, por ahora no puedo adelantar hasta que se concreten.