La actriz cómica Pilar Guerra vive momentos tristes, pues su padre fue otra de las víctimas del coronavirus y su partida la sumergió en una gran depresión que hasta le hizo perder los dientes, pero se está recuperando y con el apoyo de sus amigos Carlos Álvarez, Raúl Dávila y sus ganas de seguir trabajando está saliendo adelante porque ‘la vida continúa’.

“Fue muy duro perder a mi papá, me quedé solita, pasar por esta enfermedad no es un juego. No alcanzo a entender como algunas personas se reúnen, hacen ‘privaditos’ y se exponen y exponen a los suyos. Yo la he pasado feo, porque hubo momentos en los que no quise ni levantarme de mi cama por la tristeza y me deprimía más al ver en la televisión esas noticias de fiestas, de gente a la que no le importaban las muertes de tantas personas”, dijo con la voz entrecortada la recordada Pilar.

Sin embargo seguiste adelante

La vida continúa, ha sido duro, pero gracias al cariño de mis amigos como Carlos Álvarez, Raúl Dávila y mi odontólogo Hugo Farro me estoy levantando de a pocos.

¿Con tu odontólogo?, ¿qué te pasó?

De la depresión hasta los dientes perdí, pero ya estoy empezando a trabajar en la producción con Carlos llevando ayuda a los que más necesitan, estamos implementando las postas de los pueblitos más alejados con víveres, oxígeno. Si vieran con qué entusiasmos nos reciben, yo me emociono mucho, pues saber que con este poquito de ayuda algo hacemos para evitar que más personas se enfermen de coronavirus, me alegra.

Pilar Guerra está volviendo a sonreír (Foto: José Rojas)

Pilar y no te volviste a comprometer, tener pareja

No, todos saben que estuve con una persona a la que en el medio artístico bautizaron como el ‘Profesor Girafales’ , duró un largo tiempo nuestra relación, pero se terminó y bueno, hay que seguir adelante, el cariño de mis amigos y familia no me faltan.

A pesar del dolor que viviste y que Carlos Álvarez y su productor también estuvieron con Covid, han seguido colaborando en esta pandemia

Claro, la gente necesita ayuda, vamos súper protegidos. Esta enfermedad no me ha quitado las ganas de ponerme de pie y continuar, el dolor de perder a mi papito también fue como un impulso para pararme y armarme de valor. Yo sigo apoyando a Carlos y a Raúl y también me recurseo preparando mi rica carapulcra chinchana, cuando quieran los invito.

Pilar Guerra al lado de Tatiana Astengo (foto archivo Pilar Guerra)

La televisión ya no te ‘jala’

Siempre me va a llamar la atención, pero ahora me gusta estar detrás de cámaras y dar paso a los nuevos valores, lo que sí creo es que hacen falta más programas cómicos, el público necesita reírse, más en estos tiempos y también chicas que bailen, actúen, tengan llegada con el público así como Tula (Rodríguez) y Mariella (Zanetti) en sus tiempos dorados de vedettes.

Pilar Guerra, Carlos Álvarez, Raúl Dávila y Javier Soriano (Foto: Archivo Pilar Guerra)

