Raphael, el astro de la canción en español que cumple este 2021 nada menos que 60 años de carrera artística sigue recibiendo homenajes en vida. Al estreno de su documental “Raphaelismo”, que se estrenó en el Festival de San Sebastián, se suma ahora la develación de su estatua que lo perenniza en Linares, su ciudad natal.

“¿Cómo describir tanta emoción? La verdad, no encuentro palabras suficientes para hacerlo Es tanto, tanto, el cariño que he recibido siempre y sigo recibiendo de mis paisanos, que con enorme satisfacción puedo gritar al mundo que conmigo no se cumple aquello de que ‘nadie es profeta en su tierra’. Me regalasteis otro día imborrable en mi vida. ¡Qué generosos sois conmigo!”, dice el artista.

LEE MÁS | Raphael celebra 60 años de trayectoria con un nuevo disco

“Este maravilloso regalo que ayer descubrimos juntos, ya es más vuestro que mío, porque cada vez que paséis por delante de la estatua, esta os susurrará al corazón: ‘estoy aquí, aquí, para quererte’, porque os quiero y os querré siempre Linares. Mi gratitud infinita a toda la corporación del ayuntamiento que hizo realidad un proyecto tan bonito”, agregó el intérprete de “Estar enamorado” y “Qué sabe nadie”.

Raphael ha reanudado sus conciertos presenciales en España y espera el próximo año poder volver a presentar su espectáculo por sus seis décadas en América Latina. El también llamado “Niño de Linares” en 1982 recibió un disco de uranio por las ventas de más de 50 millones de discos durante su carrera musical.

LEE MÁS | Raphael anuncia el lanzamiento de su serie documental como celebración de sus 60 años de carrera

TE PUEDE INTERESAR