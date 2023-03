Rebeca Escribens no fue ajena a las reciente declaraciones que brindó Austin Palao, quien restó importancia a las críticas que recibió por mostrarse un poco frío al hablar de su futuro al lado de Flavia Laos.

Como se recuerda, el chico reality aseguró que sí piensa en el matrimonio, pero resaltó que prefiere ir poco a poco y no salter los procesos. “ Siento que no hice nada malo, siento que soy una persona bastante aterrizada, que vive bastante bien sus etapas, pienso que hay procesos, no hay que adelantarnos, hay que tomarse el tiempo para tomar absolutamente todo, tomar una buena decisión y no estar lamentándose mañana”, manifestó Austin ante las cámaras de “América Espectáculos”.

“Paso a paso, primero hay una convivencia, y cuando te comprendes con la persona y puedes equilibrar, viene otro paso, claro que creo en el matrimonio tradicional el que lo ves como tu compañero de vida”, comentó respecto al matrimonio.

Rebeca declara sobre Austin Palao

Tras escuchar sus declaraciones, Rebeca felicitó a Austin por tener claro el compromiso que implica en sí el matrimonio. “Ay qué bonito lo que dice Austin Palao, más allá de la broma que te eche pensando que ya habías terminado la relación con (Flavia Laos). Qué bonito que tengas ese concepto del compromiso, de la lealtad, y sobre de la lucha y trabajo diario que hay que hacer dentro de casa cuando uno se compromete, más allá del compromiso tradicional que si te pide la mano”, resaltó la conductora de televisión.

LA CONDUCTORA DE TV OPINA SOBRE LOS ROMANCES PASAJEROS

Finalmente, Rebeca aseguró que la pareja de Flavia Laos no se deja influenciar por los comentarios que puedan hacerle terceras personas. “Hoy en día todo llega tan rápido y se va tan rápido como la tecnología, así son los amores, llegan y se van, pero no lo veo como un chico súper comprometido y además, p ara terminar, dejar en claro que no se guia de los comentarios de las personas en general”, añadió.