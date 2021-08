Este sábado se emite la octava gala de “Reinas del Show” y Jazmín Pinedo promete darlo todo, ya que comentó que está dispuesta a desatarse en en el próximo show, donde el tema estará centrando en las vedettes.

¿Cómo llegas a la octava gala de Reinas del show?, ¿cómo vas a sorprender?

Llego con muchas ganas de seguir avanzando. Esta gala es diferente, es muy exigente, también bastante atrevida para lo que yo suelo hacer, eso me está costando un poco, pero sé que será muy entretenido ver un show como este en la televisión.

Te veremos como vedette...

Estoy emocionada y liberada porque tengo una vedette guardada dentro y ha estado mucho tiempo oculta, así que voy a sacarla un poco para que se divierta. Me parece un gran reto porque las vedettes hacen una gran puesta en escena, es un trabajo maravilloso, hay baile, canto y actuación. Así que este sábado habrá un poquito de todo.

Y llegas sin sentencia...

Creo que son muy importantes las ganas y el esfuerzo que le estoy metiendo a la competencia, a pesar de saber que no es mi cancha. Soy muy afortunada, también, de contar con una legión importante de personas que me siguen, me acompañan, me protegen y siempre están detrás de cada paso que doy. Estoy muy agradecida.

Ya estamos a puertas de la final, ¿te imaginaste llegar a esta gala?

Yo siempre me imagino con la corona puesta, pero, en algún momento, sí la dudé, yo me lesiono muy rápido porque no tengo la preparación física que muchas chicas aquí tienen, no suelo entrenar, además tengo escoliosis, y esas limitaciones me preocupaban, pero hasta ahora las he podido manejar.

¿Cuál crees que es la fortaleza que te ha colocado en este lugar?

Siento que cuando trabajo bajo presión saco lo mejor de mí, me ha tocado estar en sentencia en dos oportunidades y creo que esas han sido mis mejores galas.

