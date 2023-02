La actriz Rossana Fernández Maldonado está emocionada y ansiosa por el próximo estreno de ‘Reinas sin corona’ y afirmó que las grabaciones han sido fuertes porque se toma el tema de la violencia contra la mujer y lo que quieren visibilizar este problema y que haya un cambio.

“Creo que todos estamos muy ansiosos, emocionados por el trabajo que hemos hecho y por lo que significa la película. La expectativa es que muchísima gente la vea, que llegue a las partes más lejanas del Perú, que la recomienden y finalmente que, después de verla, suceda algo, haya un cambio, una reflexión, una conversación, una denuncia. Además, que la pasen bien viendo la película y se sorprendan”, dijo Rossana añadiendo que la cinta se estrena el 9 de marzo.

Es una película con un gran carga dramática y emocional por tratar del tema de la violencia contra la mujer.

Está inspirada en hechos reales, muchas de las historias las hemos visto en las noticias. De hecho, leer el guion ya era fuerte y realizar algunas escenas también. Mi personaje ‘Luciana’ sufre otro tipo de violencia y es la amiga de la protagonista, que es Alexandra Graña. Definitivamente para todos las grabaciones han sido fuertes, de mucho compromiso. Ha sido bien intenso, pero también es una satisfacción poder hacer cine.

Y sobre todo hacer cine después de la pandemia, que se han ido reactivando poco a poco...

Sí, para nosotros regresar después de la pandemia es maravilloso. Poco a poco la gente está yendo nuevamente el cine porque a pesar de que abrieron la gente no iba y las películas peruanas tenía muy poco público. Ahora es una alegría enorme ver que a ‘Asu mare’ le está yendo bien y es algo que todos celebramos. Willaq Pirqa que es una película hermosa lleva no sé cuántas semanas en cartelera, y esperamos que a ‘Reinas sin corona’ también le vaya súper bien.

Escenas de película 'Reinas sin corona', que se estrena el 9 de marzo.

‘Reinas sin corona’, se podría decir que no es una película comercial porque el público consume más lo que es comedia.

Es una película fuerte, para adultos y definitivamente no es para menores de edad. Digamos que no es una película tan comercial en el sentido de que es ligera, al contrario. Pero te puedo decir que es una película de qué más allá de que esté inspirada en hechos reales, te sorprende a cada minuto. Tiene 12 giros en la historia, es ese tipo de suspenso, de intriga que te tiene pegado al asiento. Entonces, para los amantes del cine es una buena película también.

Es una forma de visibilizar la violencia contra la mujer.

Exacto. Uno cree que como no pasa en su entorno, no existe y no te preocupas por lo que sucede alrededor o simplemente no lo quieres ver. La violencia no distingue clase social, ni raza ni nada, está en todos lados. Creo que la manera de cambiar esto, primero es hablarlo y visibilizarlo.

