La cantante Ruby Palomino afirmó que se divierte mucho en el circo de la ‘Chola Chabuca’ y está haciendo locuras. Además, aseguró que mostrará su público una nueva faceta.

“Realmente hace tiempo Ernesto (Pimentel) quería que esté en el circo de la Chola y me dijo que esta vez tenía que ser. Así que desde febrero estoy enfocada en el circo. Yo voy a hacer lo mío que es el canto, pero se sabe que la temática del circo es hacer otro personaje, voy a hacer locuras”, dijo la cantante quien invitó a el ‘Circo de la Chola Chabuca’, ubicado en Plaza Norte.

Te vamos a ver actuando, haciendo otros personajes...

Es la primera vez que voy a estar en un circo haciendo algo que usualmente no hago. Voy a estar en personaje, saliendo un poco de lo que la gente ya conoce de mí.

Hablando de otro tema, ahora que regresa Gisela Valcárcel con un nuevo formato, ¿sientes que ganar ‘El artista del año’ fue un impulso a tu carrera musical?

De hecho que los programas nos dan mucha pantalla a los artistas, pero lo que pasó con ‘El artista del año’ es ganar un público más amplio, que es de la gente que le gusta la balada. Yo en mis shows canto de todo, hasta salsa...

Pero te han encasillado como rockera.

Es rarísimo porque yo también pensaba eso, pero la gente me ha visto en el programa (de Gisela) hacer cumbia fusión, salsa fusión, valse, carnavales, todo en fusión. Yo siempre decía ‘me están buscando como rockera’ porque sí es mi esencia, como me visto, como me expreso. Pero me he dado cuenta de que la gente consume todo lo que hago y eso se agradece. Yo estoy haciendo las cosas porque me apasionan.

Cuando ganaste el programa, quedó la promesa de grabar un tema.

Ahí estoy en conversaciones con GV Producciones, muy pronto van a tener más noticias. Estamos haciendo cositas.

Ruby Palomino saca pecho por Kimberly García y dice que es orgullo de Huancayo

La cantante Ruby Palomino afirmó que está orgullosa de su paisana Kimberly García, quien ganó su segunda medalla de oro en el Mundial de Atletismo en marcha atlética.

“Me parece lindo y siento orgullo por Kimberly, una huanca que yo he visto cómo ha venido luchando, tranquila, pero con mucho esfuerzo y paciencia. Es bonito lo que le está pasando a Kimberly porque es una satisfacción que la gente que lucha por sus sueños, lo logre”, señaló.

“Es una emoción increíble representar a tu patria, yo siempre digo que el amor a tu patria es como el amor que sientes por tus padres. Yo la conocí en los Juegos Panamericanos (en Lima) y nos saludamos de lejitos. Es emocionante su triunfo y no sorprende mucho porque Huancayo es cuna de atletas”, añadió.

