Canta como vive o, en otras palabras, la energía que muestra en el escenario es la misma como transita por el mundo. Rubí Palomino es de mediana estatura, pero tiene sueños gigantes, tan inmensos como su lucha por alcanzarlos. La ganadora de ‘El artista del año’ siempre está lista para seguir reivindicando objetivos y el sentido de pertenencia de su tierra que le inyectó en su ADN la fuerza para no rendirse nunca.

Rubí, como buena huancaína, ¿el himno de tu ciudad?

‘Yo soy un huancaíno’, de Picaflor de los Andes.

¿El río más bravo?

El Mantaro. Y si la gente desea saber más, debería ir a conocer cada lugar del interior.

¿Un plato inevitable de tu zona?

La trucha, la papa a la huancaína.

¿Corre rebeldía por tu sangre?

Los ‘wankas’ somos rebeldes. Y es bueno, porque una persona que es así es aquella que está destinada a cambiar los círculos viciosos para bien.

Eso significa...

Hay que vivir disconformes, salir de tu confort y al ponerte en una posición difícil, aprendes.

Ruby Palomino contó que ‘El provinciano’ de Chacalón y ‘El provincianito’ del ‘Cholo’ Berrocal son los temas que la identifican. (Fotos: Allengino Quintana)

EL MIGRANTE QUE LLEGA A LIMA

Define al migrante que llega a Lima...

Gente que viene con muchos sueños y chambea duro.

¿Tuviste ganas de regresar a tu casa?

Una vez pensé que ya lo había perdido todo, porque tuve problemas con un exmánager y lo iba a hacer.

¿Qué te detuvo?

Mi madre me dijo: ‘Si dejo que vuelvas, en el futuro me preguntarás: ¿Por qué no permitiste que siguiera luchando por mis sueños?’.

Muchos provincianos triunfan en la gran ciudad.

Son pujantes y el 80 % de los que mueven la economía.

Cada vez son menos los capitalinos ‘puros’.

Puedes haber nacido en Lima, pero tu abuelo es de provincia. Y algo más.

Dime...

El limeño–limeño se va al extranjero.

CHACALÓN Y ‘EL CHOLO’ BERROCAL

¿Dos temas que te identifican?

‘El provinciano’ de Chacalón o ‘El provincianito’ del ‘Cholo’ Berrocal. También he escuchado The Beatles, Tina Turner y otros más.

Pero también eres rockera y los que abrazan tu género no bailan salsa.

Rockero peruano escucha de todo.

Directa, sin mirar atrás. ¿Así eres en el amor?

No, ja, ja, ja.

¿Por qué?

Me cuesta soltar.

¿Y cuánto tiempo entras en ‘duelo’ posruptura?

El último demoró casi dos años y todavía me cuesta.

¿Algún ex te mandó audios cantando?

Sí.





Ruby Palomino reveló que no está preparada para ver con otra a 'su ex'. (Fotos: Allengino Quintana)

¿Te parecían horribles?

No. Cuando uno está enamorada todo lo ve y escucha lindo.

¿Te han llamado de madrugada para revelarte que no pueden olvidarte?

Me conocen tanto que saben que no sería bueno. Además, siempre he sido clara.

¿Sobre...?

Les he comentado: ‘Si deseas hablar conmigo, hazlo, así esté en otra relación’.

O sea, sí crees que puede haber amistad con el ex.

Sí, pero se necesita que pase el tiempo.

“MI CORAZONCITO AÚN ESTÁ ENGANCHADO”

¿Y lo practicas con tu última pareja?

No estoy preparada para verlo con otra.

¿Por qué?

Mi corazoncito aún está ‘enganchado’.

Leerá esto y te va a timbrar.

No.

¿Tres puntos básicos para una relación?

Tolerancia, respeto y confianza.

Antes hablamos de platos deliciosos, ¿cocinas?

Mi mamá a mis hermanos y a mí nos enseñó.

¿Qué tal la sazón?

Al principio quería preparar aguadito y me salía arroz con pollo y viceversa.

¿Ahora?

Mirando YouTube o consultando a mi mamá, todo sale muy bien.

¿Cantas bajo la ducha?

No y no voy al karaoke.

¿Qué escuchas mientras preparas el almuerzo?

The Beatles o algo de Celia Cruz. Temas que yo no canto.

¿Todo tiene música?

Empezando por la vida. Tu corazón late y tiene un sonido especial.

Un gran abrazo.

A ustedes las gracias y que todos tengamos un gran 2022.

Sin vueltas y sin filtros. Rubí Palomino es la ‘Artista del año’, también una mujer empoderada. Ella es de la generación que intenta cambiar esta sociedad. El futuro le pertenece y lo resumo en esa frase de la escritora Margaret Sanger: “Una raza libre no puede nacer de madres esclavas”.

