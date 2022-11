La cantante Ruth Karina afirmó que tiene pretendientes, pero ella no es una jovencita que se ilusiona fácilmente y no quiere saber nada ni con chibolos ni los viejitos. Además, comentó que su carrera no está basada en los escándalos.

“Los pretendientes ahí están, pero estoy enfocada en mi trabajo. No soy una jovencita para entusiasmarme tan fácilmente. Yo pienso que una siempre tiene que estar con los pies bien puestos sobre la tierra. En este caso yo tengo un pensamiento que, como se dice criollamente, me quieren gilear pero hasta ahí nomás. Yo a los mañosones los desecho”, afirmó.

Y los chibolos...

A mí no me gustan los chibolos ni los viejitos, prefiero los que estén por mi edad, que estén a mi altura ja, ja, ja. Pero estoy tranquila. Saben que mi vida privada la trató de llevar muy aparte de mi vida artística, de eso es lo que me gusta hablar.

Nunca te hemos visto metida en escándalos.

No, nunca lo he hecho ni antes cuando estaba en el ‘boom’ (de la tecnocumbia), menos ahora. Yo me pregunto si les funciona a los artistas que hacen escándalos, de pronto les puede funcionar en el momento, pero más adelante no lo creo. Entonces, yo prefiero que me reconozcan y me recuerden por mi trabajo, por la música que vengo haciendo. Cuantas generaciones bailan con mi música y sigo de pie.

LUCHAN POR SUS DERECHOS

Vas a ser parte de los artistas que cantarán en el Primer Festival de Música Peruana

Este es el primer festival que organiza la SONIEM (Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música) y estamos muy contentos porque aparte de celebrar el Día del Músico estamos concientizando con este festival a las personas, las autoridades y al público en general para que se apruebe un proyecto de ley y se difunda nuestra música. Actualmente es sólo el 10%, pero necesitamos que sea un poco más para que podamos cobrar más regalías y tener un beneficio.

Sientes que son ignorados por nuestras autoridades.

Claro, con el 10% no hacemos nada, cobramos céntimos nada más. Es por eso que en esta pandemia los artistas nos vimos muy afectados, no había shows ni eventos. Necesitamos mayor difusión de nuestra música peruana para poder cobrar unas regalías dignas. De eso se trata el primer festival de concientizar. Hay muchos artistas que están en el abandono, que no tienen seguro, también muchos son informales. La idea es que se inscriban, que se formalicen para que puedan luchar por sus derechos y cobren sus regalías.

Hablando de tu música, la tecnocumbia sigue vigente.

Sí, gracias a Dios. Como se dice nosotros mismos hemos hecho productores, mánager, fotógrafos, camarógrafos, todo, nos hemos reinventado. En mi caso estoy luchándola cada día. Lo bonito es que a dónde vaya la gente sigue recordándome y bailando mi música. Yo voy a seguir en los escenarios hasta que Dios quiera y para eso también tengo que luchar por mis derechos.

Nunca pensaste en dejar la música.

No, de verdad que no. Así haya pasado muchas dificultades. La música te alivia el alma, el corazón, para mí es parte de mi vida.