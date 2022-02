El actor Santiago Suárez, quien dio vida a Beto Ganoza en la serie ‘De vuelta al barrio’, afirmó que extraña a sus compañeros y ahora le toca seguir tocando puertas. Además, está feliz con su personaje en la película ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’.

“Mi personaje es Checo, es parte del grupo de Bea (Yiddá) y de Max (Julián). Siento que Checo es de estos amigos que siempre te acompañan, en las buenas y en las malas”, afirmó.

¿Te has sentido cómodo con tu personaje?

Me sentí muy chévere también porque compartí escena con el gran Maro (hijo de Julián y Yiddá). Me acuerdo que en ese momento yo estaba pasando por una situación difícil de salud, tengo una hernia en la espalda y sin embargo, me había comprometido con el grupo, con Yiddá y con Julián. Me han tenido paciencia, he llegado adolorido a las grabaciones y mis ‘brothers’ se han comportado realmente como una familia.

Es importante la reactivación de la industria del cine.

Hay muchas ganas de salir adelante, de sacar nuestra industria adelante, de hacer buenos productos y que la gente esté contenta con eso. Siento que la respuesta es muy importante, que la gente vaya al cine. Entonces, dan ganas de seguir haciendo cosas interesantes.

Hablando de otro tema, ¿debes extrañar ‘De vuelta al barrio’?

Sí, han sido 5 años increíbles en los cuales han pasado muchas cosas. A la par de eso también he grabado películas, he trabajado con otras productoras. Entonces, durante todos estos años ‘De vuelta al barrio’ ha sido mi hogar. Es como que iba a la casa de mi tío, grababa un rato y regresaba a mi casa. Extraño mucho a mis compañeros, a Mónica Sánchez que ha sido mi madre por 5 años, ahí encontré el amor, me enamoré. Vivo agradecido por todas las experiencias que me pasan buenas o malas.

Pero en el amor te fue bien, ya cuánto tiempo tienes con Raisa (Ortiz).

Ya tenemos tres años y medio.

Se han consolidado como pareja...

Sí, cada vez más. Nuestro amor sigue evolucionando, empezamos como patazas, luego se transformó, nos gustamos, enamoramos y ahora estamos en un momento muy bello, hay mucha confianza. Ambos queremos seguir adelante, nos apoyamos muchísimo y es mi compañera.

En algún momento le preguntarás, ¿Nos casamos?...

Sí, mi amor ja, ja, ja... puede ser, no sé, nosotros queremos seguir haciendo cosas importantes como pareja. Estamos disfrutando el ahora y siempre hay que escuchar cómo está tu pareja, a veces la rutina te hace olvidar eso, hay que mantener fresca la relación.

Tienes algunos proyectos en la actuación...

Sí, se vienen cosas a futuro, viajo a seguir capacitándome y a tocar puertas, que eso lo básico para uno como actor, seguir haciendo castings y vamos a ver qué pasa en el extranjero.