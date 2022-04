Susy Díaz, afirmó que Néstor Villanueva es un mentiroso y está segura que no le dará el divorcio, por mutuo acuerdo, a su hija Flor Polo, ya que el cantante no asistió a la conciliación pactada para el martes pasado.

“Yo le dije a Flor que no hay que ser bruja, pitonisa ni parasicóloga para saber que Néstor no iría a la conciliación, no le va a dar el divorcio. Dicho y hecho no fue a la conciliación” afirmó.

A pesar de que había declarado que asistiría la conciliación y si Flor quería el divorcio, él se lo daría.

Mira a los hombres no hay que creerle mucho, yo tengo experiencia. Flor decía que Néstor sí iba a ir porque se lo había prometido.

¿Cómo está Flor, debe estar mortificada?

Felizmente el viaje que hicimos a Paracas, a las islas Ballestas, y escuchamos misa en la iglesia del Señor de Luren la relajó. Yo la veo tranquila, enfocada en mantenerse ocupada. Los bebés (sus nietos) están felices, hay paz y tranquilidad. Lo que ella quiere es que Néstor le firme el divorcio por mutuo acuerdo, pero no lo hará

Porque crees que no tiene la intención de firmar el divorcio...

Así son los hombres. Mira yo le dije a Andy V, cuando no me firmaba el divorcio, que si va a Registros Públicos verá que mis propiedades es anticipo de legítima herencia de mi mamá y cuando es anticipo de herencia, los maridos no heredan. Igual me demoré 8 años en divorciarme. Néstor debe agradecer que veo por sus dos hijos, yo le dije a Flor que no le pida pensión de alimentos porque siempre le doy todo a mis nietos. Si de él nace darles un regalo, un dinero, bienvenido sea, pero no necesitamos dinero de nadie.

Crees que la negativa de Néstor de firmar el divorcio es por un interés económico.

No sé qué intenciones tendrá, pero si en caso está mal asesorado que vaya a Registros Públicos porque los bienes heredados de la mamá, no la heredan los maridos. Estamos bien protegidas por ese lado.

Al no asistir a la conciliación, está alargando el proceso...

Sí, porque Flor dice que se está burlando de ella. Lo bueno es que mi hija ya está más fuerte, más tranquila. Ese hombre es un mentiroso, se sienta en el programa de Magaly a decir que es un ángel, que se porta bien y sale el ‘auto rana’ y también (habla) la chica con la que está hace 4 años. Entonces, todas esas mujeres lo han desenmascarado.

