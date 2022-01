Thais Casalino, quien entrevistó a Melissa Paredes para ‘Mujeres al mando’, afirmó que la actriz le pareció una mujer valiente y sincera y le contó que se sintió maltratada en ‘América hoy’. Además, reiteró que en el momento del ampay con el bailarín Anthony Aranda ella estaba separada de Rodrigo Cuba.

“Es la primera vez que yo tengo un acercamiento con Melissa y me pareció, de primera impresión, una chica valiente, segura de sí misma y luego, cuando la fui conociendo a lo largo de la entrevista me pareció que era real y que quería contar su verdad, su historia, su versión”, afirmó

¿Cómo se siente ella?

La encontré tranquila, feliz.

Sin embargo ella dio su versión en ‘América hoy’, pero entró en contradicciones que al final la perjudicaron.

Sí y se lo pregunté también. Me dijo que se sintió vulnerada en ese momento, supongo que después de un situación así estaba como en shock y no supo construir adecuadamente sus argumentos. Ella pensó que le iban a dejar un espacio para poder hablar y, sin embargo lo que hicieron, como lo dice en la entrevista, fue como juzgarla y atacarla de frente. Ella dice que estuvo 4 a 5 días como en shock porque no entendía lo que estaba pasando porque su verdad es la que siempre ha dicho desde el comienzo: Que estuvo separada.

Ella pensó que el programa donde trabajaba la iba a proteger.

Más allá de protegerla, le iban a dar el espacio para contar su verdad. Sin embargo, la atacaron y juzgaron, es lo que ella sintió. Después de eso ya no quiso hablar más porque se sentía insegura de todo.

En la promoción también dice que no se mide a hombres y mujeres con la misma vara.

De eso también hablamos mucho, quienes más la juzgaron, señalaron y criticaron fueron las mujeres. He visto todos los comentarios después del lanzamiento de la promoción y son terribles, y son mujeres las que escriben. Lo único que pedimos es que la escuchen y después saquen sus propias conclusiones, pero no de frente ataques, señales y lapides a una persona... no es justo que te quieran invalidar por un hecho que ni siquiera sabemos en el contexto en que ha ocurrido, solo ella (Melissa) y él (Rodrigo Cuba) lo saben.

Melissa será la nueva ‘Mujer al mando’...

Bueno, esto es solo la entrevista, pero por lo menos estará de invitada esta semana. Y sí comentó sus ganas de querer trabajar porque se le han cerrado un montón de puertas.

Y mientras Melissa contará su ‘verdad’ en Latina, Rodrigo Cuba, a través de sus redes sociales, oficializó a Ale Venturo al publicar una foto de ambos disfrutando de un día de playa. Además, el programa ‘Amor y fuego’ en su promoción lanzó imágenes de la parejita dándose apasionados besos en su departamento.

