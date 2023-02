Carlos ‘Tomate’ Barraza celebró los 15 años de su hija Gaela con una fiesta que se llevó a cabo este fin de semana.

La cuota musical del quinceañero estuvo a cargo de la orquesta ‘Combinación De La Habana’. Los integrantes de la agrupación salsera hicieron bailar a todos los invitados con las canciones de moda.

La joven cumpleañera estuvo acompañada de sus amigas y sus familiares por parte de papá. Ella se lució muy feliz en su fiesta y hasta protagonizó un baile junto a su progenitor.

Como parte de esta fecha especial, el cantante ‘Tomate’ Barraza brindó un emotivo discurso frente a todos los invitados y recalcó que faltaba la presencia de su pequeña hija Emiliana.

Tomate Barraza distanciado de su primo José María

A pesar que José María Barraza se niega a reconocer la paternidad del bebé que tuvo con su expareja Andrea Muñoz, Carlos ‘Tomate’ Barraza aseguró que no piensa desamparar a su sobrino.

“Ya conocí a mi sobrino, fui con mi madre y me emocioné mucho porque yo siempre quise tener un hijo varón. Lo importante es que el bebé está muy bien”, precisó Barraza.

“Ese niño no solo va a contar con mi apoyo moral, sentimental, económico, sino será en todo sentido. No me pienso desvincular del él. Además, siempre hablo con su mamá para saber cómo está mi sobrino”, añadió.

