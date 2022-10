¡NO PUEDEN SER FELICES! ‘Rafaella’ y ‘Pepe’ de ‘Al fondo hay sitio’ decidieron alejarse una vez más. Luego del plan de ‘Francesca’ para ocultar a su hija de la ‘mujer de negro’, ambos pensaron que volvería todo a la normalidad. Sin embargo, ambos se separaron.

El conductor se encontraba entre la ‘espada y la pared’, luego de que ‘Rafaella’ le pidiera para irse juntos, pero este se negó por una importante razón. “ No puedo dejar a mi familia (...) ¿Cómo podría vivir tranquilo sabiendo que los abandoné? ”, dijo.

“‘Pepe’, tenemos toda una vida por delante. Deja este micro (...) Porque mereces tu propia felicidad” , respondió su novia sobre su decisión, quien no estaba de acuerdo. “Yo no puedo vivir con miedo. Me acostumbré a un país donde las cosas funcionen, donde pueda salir adelante sin que te disparen. Quería compartir eso contigo ”, agregó.

“No puedo ser egoísta. Sin mí, la familia se viene abajo”, respondió su enamorado. No obstante, ‘Rafaella’ le comentó que siempre estaría a su lado. “ Siempre puedo regresar ”, indicó. “ Y yo siempre estaré esperándote ”, finalizó ‘Pepe’.

Las reacciones de los fans tras la separación de ‘Pepe’ y ‘Rafaella’

Apenas apareció la escena, los admiradores de la serie quedaron triste por verlos alejarse una vez más. “Horrible el destino que le dan”, “Se separa la pareja del año”, “Me destruyes”, “Dejenlo ser felices”, fueron los comentarios.

