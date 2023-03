¡ROMPE SU SILENCIO! El programa de Amor y Fuego se contactó con Alejandra Baigorria para consultarle sobre las recientes declaraciones de Brenda Zambrano, expareja de Guty Carrera, quien reveló que sufrió mucho en la relación con el peruano y que no fue feliz.

La empresaria de Gamarra remarcó que tarde o temprano la justicia llegará y que de alguna manera todo cae por su propio peso.

“Muchos me atacaron porque muchas personas, no sé pues, que lo pusieron en tela de juicio y yo la verdad se lo dejo a la justicia, al de arriba y a que las cosas sean lo que tengan que ser. Ya cada uno sacará sus propias conclusiones”, expresó.

Además, la exchica reality remarcó que consultará con su abogado a ver si su caso podría ser reabierto. “Esto va ayudar mucho pues no. Más bien le voy a decir a mi abogado que chequee porque yo no he visto nada”, dijo.

¿Qué dijo Brenda Zambrano sobre Guty Carrera?

En una entrevista con un canal de YouTube, la mexicana Brenda Zambrano reveló que no era feliz con Guty Carrera y que actualmente está en terapia psicológica.

“Estoy en terapia y la psicóloga me dijo que va doler y le digo: “Yo ya sufrí y lloré en la relación” (...) Ahora soy libre, me puedo vestir como yo quiera, puedo salir a donde quiera, llegar a la hora que quiera. En esa relación, me sentía que no era yo porque, como siempre muchas veces, ponemos primero a la otra persona. Siempre él era primero o era: “No voy a salir porque se enoja, no quiero que mis amigos vengan (a mi casa) porque se enoja” , expresó en una entrevista con Doble G.

