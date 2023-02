La actriz e influencer Alexia Barnechea sorprendió a sus seguidores luego que compartiera un video en el que aparece llorando y confesando sentirse bastante afectada por el acné crónico que padece.

“He estado pasando por mucho físicamente y emocionalmente y esta es la forma en la que mi cuerpo me ha dado una alerta. Sé que hay algo que no está bien, debo trabajar en muchas cosas. Quería mostrarles esto para recordarles que si estás pasando por algo así, no estás solo”, reveló en el video en el que mostró su rostro.

Tras la difusión de esas imágenes, la actriz de “De vuelta al barrio” recibió el apoyo de sus seguidores en sus redes sociales, por ello, decidió enviar un mensaje de agradecimiento por el soporte que ha recibido en este momento difícil que le tocó afrontar.

Alexia Barnechea agradece por apoyo que recibe tras hablar de acné

“Gracias por la terapia gratis, por su apoyo, por escucharme. Ahora sí me siento un poco más tranquila mostrando mi acné, para la gente que no lo vio, básicamente grabe un video en el que mostré que tengo acné”, comentó al inicio en los videos compartido en su storie de Instagram.

La también modelo de 18 años, quien apareció maquillándose, manifestó que al realizar el primer video estaba pasando por un momento difícil. “Estaba pasando por un momento muy difícil, y hoy para aprender a normalizar esto porque en realidad es algo completamente normal, no soy la única persona que pasa por esto”, confesó.

PIDE SER CONSECUENTES CON SUS MENSAJES

En esa línea, la joven actriz pidió a los internautas pensar bien los comentarios que hacen, pues reconoció que no es fácil mostrarse vulnerable ante la gente.

“Gente, ojalá ustedes sean buenas personas porque es muy fácil criticar, pero es muy difícil ponerse en esta situación y mostrarse vulnerable ante tanta gente, así que piensen un momento en eso y piensen dos veces antes de comentar algo, por favor. Los amo”, expresó.

“Bueno, estoy intentando mostrarme sin nada de filtros, más porque no puedes normalizar el acné, sin normalizar en tu vida, entonces estoy tratando de no ocultarlo. Ahora me estoy maquillando porque tengo una sesión de fotos y, obviamente tengo que ir maquillada. Espero que esto ayude a alguien, con que ayuden a alguien ya está”, añadió.

