André Castañeda aclaró que nunca tuvo la intención de tener más de una relación amical con la actriz Fiorella Cayo y que toma con humor que lo molesten, a raíz que la actriz fue captada besándose apasionadamente con un galán en la calle.

“Me da risa porque han insinuado que tuve algo con Fiorella o creen que estuve saliendo con ella, pero siempre he dicho que somos amigos y nada más. Nunca he salido con ella de forma sentimental”, expresó Castañeda.

¿Fiorella no es tu tipo de mujer?

En realidad, estoy bien soltero y no quiero cambiar mi estado por nada. Por el momento, no tengo intención de salir con alguien o estar con una persona, así que descarto a cualquier persona. Fiorella es buena gente, es mi amiga y nunca hemos salido de forma sentimental. Tampoco he tenido el interés de salir de forma sentimental o le he manifestado algo parecido ni nada de eso. En todo caso, le pueden preguntar a ella.

Al decir que le preguntemos a Fiorella es porque... ¿Sientes que ella estuvo interesada en ti?

Todo el mundo dice que ella me dejó, me da risa o igual. Ella es la persona indicada en decir si es que en realidad me dejó o no. Insinúan algo en forma de chiste y eso es para mí... un chiste. Es más, Fiorella siempre me molestaba por el hecho que amo mi soltería, me jodía con eso, pero todo en broma.

¿Has visto las imágenes de su apasionado beso con su nuevo galán?

Me las pasaron y las vi. Están un poco ‘maleadas’, le escribí para molestarla, pero porque ella también me molesta. Una vez me vio chapando con una amiga y me estuvo molestando, así que tocó la venganza, pero en son de juego porque somos ‘patas’.

Parece que se estaría dando una nueva oportunidad en el amor tras divorciarse... ¿Le deseas lo mejor

Claro. Siempre le he dicho que se relaje, que disfrute, vida la vida y no se estrese por nada.

¿Le has aconsejado que no se luzca de esa manera en la vía pública?

No le he dado ningún consejo, pero siempre les digo a mis amigos que no salgan de un tono hasta el amanecer. A veces, uno está cansada, se relaja y se deja llevar por las emociones, así que les aconsejo a mis amigos que se vacilen, pero luego directo a sus casas.





