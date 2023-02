En entrevista exclusiva con Trome, Andrea Llosa abrió su corazón y se refirió a varios temas, entre ellos, su vínculo con Fernando Díaz, a quien considera su mejor amigo. Según la misma periodista, ella tiene una excelente relación con el conductor de TV y su esposa.

“(Fernando Díaz) Es mi mejor amigo y su esposa es mi ‘pata’. Alicia Retto que no se meta, que sería la amante y encima no consentida”, manifestó.

En ese sentido, reveló que la misma esposa de Fernando Díaz le dice que tiene un lugar en su familia: “Ella dice que si no está, yo asumiría su lugar, ja, ja”.

¿Andrea Llosa le aconsejó a Fernando Díaz irse de ATV?

Hace unos días, Fernando Díaz habló con Trome sobre el consejo que le dio Andrea Llosa para que tome el reto de conducir un magazine en Latina.

“Ella es mi gurú, mi almohada. (Me recomendó) ‘Vete, lárgate, ¿Qué estás esperando?’. A lo Natalia Málaga, me comentó: ‘Desahuévate. ¿Cuánto tiempo estás haciendo esto? Lo que pasa es que tú no te la crees’. Me subrayó: ‘Es que crees que lo que haces a diario es lo único que sabes hacer. Lánzate a la piscina y muestra lo que has construido sin padrinos ’”, dijo.

TROME - Andrea Llosa en entrevista (Video: Fernando 'Vocha' Dávila)

