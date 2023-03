Carol Reali, mejor conocida como Cachaza, declaró para el programa ‘Amor y Fuego’ y sorprendió a más de uno al referirse a la reciente entrevista que ofreció su expareja Rafael Cardozo para ‘Estás en todas’.

La modelo brasileña indicó que ella puso de su parte para que su relación continúe, pero ello no se dio y decidió seguir su camino.

“Uno intenta arreglar las cosas y se trató de solucionarlo de alguna manera, pero cuando se ve que ya no va, eso no es de un mes atrás. De hecho, eso venía de un buen tiempo”, contó.

Cachaza indicó que no existe un motivo específico para que su larga relación con Cardozo haya llegado a su fin, ella dijo que sus problemas venían de hace mucho tiempo atrás.

“ Fue una relación larga y es difícil encontrar un solo motivo. Creo que fueron varias cosas. Se intentó arreglar en su momento y no se dio. La vida sigue y cada uno tomó su rumbo . La idea es que uno esté feliz internamente. Yo busco mi felicidad cada día, trabajar, ser feliz con lo que hago y ser feliz con la persona con la que estoy, que esa persona me sume y que me haga crecer”, comentó.

CACHAZA LE RESPONDE A RAFAEL CARDOZO POR DECIR QUE ELLA NO GUARDÓ LUTO

La bella modelo también quiso dejar claro que ella siempre respetó a Rafael mientras tenían una relación, pero ahora ella tiene el derecho de ser feliz con André Bankoff, su nuevo novio.

“Eso depende de cada uno (el luto), de hecho ese luto se tiene desde mucho antes que una relación se termina. Bueno, de eso no tengo nada malo que decir, más bien desearle el bien y que sea feliz”, dijo,.

“ El respeto siempre hubo durante la relación y cuando ya se terminó, me di la oportunidad de conocer a una nueva persona y no hay nada de malo en compartir lo feliz que uno es”, aclaró.

