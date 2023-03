Deysi Araujo celebró a lo grande su cumpleaños número 41 y negó que haya tenido un ‘padrino’ o ‘sugar daddy’ que haya costeado los gastos de su fiesta, que se realizó el último lunes en el local de ‘Huaralino’ y que contó con dos conocidas agrupaciones musicales, además, asistieron más de 200 invitados.

“He celebrado hasta las 5 de la mañana del día siguiente, ha sido el cumpleaños más feliz que he tenido, así que estoy súper contenta y agradecida . Es primera vez que celebro mi cumpleaños a lo grande, no pensaba hacer nada porque me sentía un poco mal anímicamente, pero mis amigas me animaron en hacer una fiesta”, precisó Araujo.

¿Te incomoda que digan que tuviste un ‘padrino’?

No he tenido ni padrino ni ‘sugar daddy’ ni nada. La gente me quiere mucho. Por ejemplo, no he invertido en las orquestas, sino me han regalado varias horas de shows porque me tienen mucho cariño y respeto. Además, ‘El huaralino’ no me cobró nada porque trabajo ahí. En lo único que gasté ha sido en los bocaditos, torta y la comida. Si hay algo que tengo que pagar, lo pago. Soy una mujer súper chamba y trabajo bastante como para que alguien me pague cosas, así que lo poco que he gasto en mi cumpleaños ha salido de mi bolsillo.

¿Cuánto ha sido la inversión de tu cumpleaños?

He gastado unos 4 mil soles, a lo mucho habrá sido 5 mil soles, pero estoy feliz porque todo ha salido muy bonito. Me encantó mi cumpleaños y valió la pena. Mis más de 200 invitados se divirtieron y yo a más no poder.

¿Cuál ha sido tu deseo de cumpleaños?

Quisiera encontrar a un hombre bueno, que sea el compañero de mi vida, pero sobre todo he pedido tener salud y que no me falte trabajo, sino... ¿Cómo traigo los frejoles a la casa?

¿Tu expareja Jackson Torres te saludó por tu cumpleaños?

Sí. Me mandó un arreglo de flores, fue muy bonito y con una dedicatoria, donde decía: ‘Te amo’. Es un mensaje extraño porque tengo entendido que ya tiene pareja.

¿Crees que busca reconquistarte?

No creo, pero me sorprendió su detalle. También me llamó para saludarme, pero no pude contestarle porque andaba a full con los preparativos de mi cumpleaños. Sin embargo, luego le mandé un mensaje agradeciéndole el gesto. Antes de mi cumpleaños pudimos hablar, aclaramos muchas cosas y quedamos como amigos. Solo le pedí que no hablara más de mí.

¿Volverías con Jackson?

No porque han pasado muchísimas cosas, he visto cosas que no me gustaron y me decepcionaron, así que definitivamente que no regresaría con él.