El actor Erick Elera contó que la mejor terapia para que su matrimonio con Allison Pastor funcione a la perfección es la risa, además, no tuvo reparo en reconocer que es un ‘pisado feliz’ porque es consciente que le encanta estar en su casa.

“ El matrimonio no es fácil. Nosotros tenemos 6 años de relación y 3 años de casados. Peleamos o discutimos muy poco, será una vez al año como máximo . Nos llevamos bastante bien, somos amigos y nos tratamos como tal. Nos divertimos mucho a diario y la risa no puede faltar en la casa, pero sobre todo tener buena correa. Tenemos la confianza necesaria para decirnos las cosas. La risa es nuestra mejor terapia y nos llevamos muy bien”, expresó Elera.

¿Cómo tomas que te vacilen de pisado?

Me río y ya está. ¿Si soy orgulloso de ser pisado? Sí, porque yo soy consciente que me gusta estar en mi casa. Siempre he dicho que me gusta estar con mi familia, de andar con ellos de arriba para abajo. Viajo con mi familia y me acompañan a todos los sitios donde vaya.

Allison no ha descartado la posibilidad de aumentar la familia… ¿Se concretará que tengan otro hijo en el 2023?

No hemos descartado tener otro bebé, pero creo que será más adelante. No creo que se dé en el 2023, tenemos que ir viendo cómo va la situación del país y no podemos ser irresponsables. Por mí tendría un equipo de futbol, pero dada la situación… hay que ir avanzando de a pocos. Estoy centrado en darle lo mejor a mis hijos, me encantaría tener otro más, pero será para más adelante.

¿Qué planes para fin de año?

Me voy a ver a mi hija y a pasar ‘Año Nuevo’ con ella a Estados Unidos. Estaremos con mi familia por allá unos días y antes de retomar las grabaciones de la serie.

¿Cuándo retoman las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’?

No tenemos muchas vacaciones, así que los primeros días de enero retomamos con las grabaciones. Laboralmente, ha sido un año bueno. Estoy agradecido con ‘América Televisión’, con el cariño de la gente y contento porque ha sido un año bastante estable para mí y mi familia.

¿Qué anhelas para el 2023?

Siempre buscaré y trataré de hacer nuevas cosas, pero sobre todo de darle lo mejor a mis hijos y a mi familia. El 2022 ha sido un año duro (por la pandemia y crisis política), pero hay que seguir avanzando y seguir adelante.

