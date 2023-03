La conductora Ethel Pozo se evidenció contenta porque este domingo arranca la nueva temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y negó que le incomode las críticas de Magaly Medina o Rodrigo González ‘Peluchín’, quienes la han tildado de ‘choca 2′.

“Regresamos con el formato de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, con el cual nos conocimos con Yaco (Eskenazi) en televisión y formamos una dupla televisiva. Estamos felices de retomar porque es un programa que la gente los hizo suyo en sus corazones, así que mis expectativas es que este domingo prendan el televisor a las 7 de la noche, nos acompañen y se diviertan”, expresó Pozo.

Compartes la conducción con Yaco Eskenazi durante muchos años y también existe una amistad... ¿Todo es ‘color de rosa’ entre ambos o ha habido algún momento de ‘quiebre’?

Desde el día uno nos hemos llevado bien, tenemos muchas similitudes, ambos somos papas, estamos casados, así que, aunque sea difícil de entender... siempre todo ha sido color de rosa. Nos llevamos bien, somos amigos y es una bendición trabajar juntos.

Por cierto, Rodrigo y Magaly han señalado que ‘estás en todas’ y te han tildado de ‘choca 2′ porque conduces ‘América hoy’, ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y también actúas en ‘Maricucha 2′... ¿Te incomoda o lo tomas con humor?

Me encanta. Siempre nos hemos reído de ‘choca’. Yo feliz de generar, contenta, nunca voy a esperar hacer un trabajo y que no me critiquen. Jamás lo esperaría, estoy totalmente acostumbrada y agradecida cuando la gente habla de mí en todos los canales porque todo genera audiencia. Voy a dar mi 1000 % para ir aprendiendo día a día. A veces, me pregunto cuántos años productivos más tendré, así que estoy aprovechando. Al trabajo siempre le digo que sí.

Has iniciado el año con full proyectos porque iniciaste con la nueva temporada de ‘América hoy’, el domingo se estrena ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y ahora tienes un papel en ‘Maricucha 2′....

El 2022 fue el año del amor, me casé y formé mi hogar. Solo Dios y mi familia saben cuánto desee eso en toda mi vida. En el 2023 me quise concentrar y decreté actuar. Me matriculé y he seguido cursos de actuación. Ojalá, Dios me permita tener salud y todo para que sea un año de consolidarme en mi trabajo.

¿Qué te ha comentado tu esposo Julián Alexander sobre tu ingreso a ‘Maricucha 2′ o sobre una posible escena de beso con Christian Domínguez?

Julián no es el director de ‘Maricucha’, sino de ‘Luz de luna’. Él me apoya un montón, en la noche leo mis guiones, soy corta de vista y él tiene mejor vista que yo, así que me ayuda con la letra. Somos compañeros de vida y me encantaría que Julián me dirija porque tiene 13 años dirigiendo novelas, además, estaríamos más cerca. Ahora lo veo muy tarde en las noches y nos extrañamos.

